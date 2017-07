PRIMICIA: Benjamin Kasinsky fue indagado y contó como mató a Dalma Barreto

PRIMICIA-. Hace instantes el joven Benjamin Kasisky terminó de ser indagado. Ante la fiscal María Emilia Ganemconesó ser el autor material del crimen de Dalma Barreto, la joven embarazada asesinada en Las Arenas, departamento Belgrano. Durante la indagatoria dijo "no quise matarla pero se me escapó el disparo". En relación a su tío, Daniel Amaya, dijo que no estuvo en el lugar del hecho de sangre pero a pesar de eso, la fiscal y los investigadores, están convencidos que es el autor intelectual del crimen.