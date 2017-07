Alerta: uno de los narcos detenidos en Los Pirpintos tendría vínculo al "Clan Castedo"

Figuras de un águila, una paloma de la paz y una sirena estaban perfectamente pegadas en la mayoría de los panes de cocaína secuestrados en Santiago del Estero. Para el fiscal federal Pedro Simón no es un sello más, sino la marca con la que se podría identificar el origen de la mercadería incautada.

Desde hace mucho tiempo, los narcos utilizan ese sistema para identificar la droga que comercializan al por mayor. Según los especialistas en la materia, utilizan esos sellos para destacar, entre otras cosas, quién es el productor, la calidad de la sustancia y cuál puede ser el destino final de la carga. Este método comenzó a ser utilizado a finales de los 80 por los cárteles colombianos y luego por los mexicanos. Las fuerzas internacionales tienen registro de más de 500 sellos identificados. No se descarta que la droga secuestrada en tierra santiagueña haya sido producida por las organizaciones internacionales que operan en Bolivia y en Perú. El fiscal Simón reconoció que están tras los pasos del sello del águila que, según algunos investigadores, podría estar vinculado al denominado “Clan Castedo”, grupo narco que opera en la localidad salteña de Salvador Mazza.

En los últimos meses, fuerzas de seguridad realizaron un decomiso de panes de cocaína que tenían ese sello. El 6 de mayo, en la localidad de Las Lajitas, se incautaron más de 260 kilos que eran trasladados en un camión cargado de bananas. Delfín Castedo está acusado de dirigir ese supuesto grupo narco en Salvador Mazza. Tiene una finca en el lado argentino de unas 28.000 hectáreas y, su hermana Roxana, en tierra boliviana, un campo de unas 30.000 hectáreas. Los pesquisas aseguran que en ambas tierras existen caminos internos por donde traerían mercadería ilegal y droga.

Castedo está detenido en la cárcel federal de Güemes, Salta. Además de estar acusado de transportar y comercializar cocaína, afronta una causa por homicidio, ya que es el principal sospechoso de haber acabado con la vida de una mujer que se negó a venderle la tierra y lo denunció por narco. El ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso se encuentra detenido porque -según datos que maneja la Justicia- podría haberlo protegido cuando él era magistrado.

Fuente: La Nación