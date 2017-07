El testimonio de la madre de la joven que estaría secuestrada por el "Mono" Castaño

La tranquilidad es un estado que María del Carmen Sequeira no conoce desde el día miércoles, cuando descubrió que su hija -de 16 años- habría sido secuestrada por Angel "Monito" Castaño, quien por estas horas tiene pedido de captura nacional.

"Ella desapareció el martes por la noche, un día antes de la balacera. Yo regresé el miércoles de Buenos Aires y ella ya no estaba. Mi hijo mayor me contó que estaba haciendo la comida -cerca de las 7 de la tarde- y ella salió de la casa manifestando que ya regresaba. Desde entonces no sabemos nada de ella", expresó la desesperada madre.

Más tarde continuó diciendo: "Ella estaba en pareja con ‘Monito’, y yo creo que él la tiene porque ella nunca se fue de la casa sin regresar. No tenemos ningún dato de nada. Pasan muchas cosas por mi cabeza, ya no sé si está viva o muerta".

María del Carmen contó que sabía de los antecedentes del prófugo, autor de la balacera que terminó con 7 efectivos policiales lesionados de bala. "Sé que él es malo, una persona que si tiene que hacer cosas no lo piensa dos veces". Además sostuvo: "Nunca llegó a mi casa como pareja de mi hija, siempre lo veía en la calle".

Consultada por el embarazo de su hija, la mujer expresó "Yo me enteré ayer por la policía de que ella estaría embarazada, no sabía nada". También remarcó que la adolescente "salió con lo puesto, no llevó nada".

"Si ella estaba en otro lado y no con él ya nos hubiera avisado, si estaba con alguna amiga por ejemplo. Ella no peleó con nadie de la familia, no discutió con nadie, no hay motivos para que se vaya si no es porque está con este tipo", sentenció.

La madre de la menor sostuvo: "En la policía no tengo respuestas concretas, solo me dicen que la buscan por todos lados. Ya no sé qué pensar, sobre todo si él está cercado por la policía tengo miedo de lo que pueda hacer con ella".

Fuente: El Liberal