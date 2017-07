Tragedia en Merlo: una de las víctimas fatales es oriunda de Santiago del Estero

Andrea Laura Heredia tenía 34 años y, como todos los días, ayer se levantó a las 3 de la madrugada en su casa en la calle Coronado, en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo. Mientras sus hijas de 1 y 15 años dormían, salió hacia la parada del colectivo 503. En ese punto iniciaba un viaje de más de una hora hasta el Hospital Italiano, donde trabajaba como enfermera en la nursery.Cuando el colectivo llegó al paso a nivel de Carlos Gardel y ruta 40, a la altura de la estación Agustín Ferrari, cerca de las 3.40, fue embestido por un tren y Heredia sufrió heridas tan graves que, pocas horas después, la convirtieron en una de las dos víctimas fatales. La otra fue el chofer de la 503, Carlos Antonio Saavedra, de 32 años, quien falleció en el lugar del choque.Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, la mujer salió despedida luego del impacto. Bomberos y policías la trasladaron al Hospital Eva Perón de Merlo, donde murió. Ayer se le realizó una autopsia en el Hospital Carrillo. Los resultados formarán parte de la causa que investiga la fiscal de Morón, Cecilia Corfield. Hasta anoche el guardabarrera, Miguel Angel Di Paola, de 64 años, no había declarado y quedó imputado de doble homicidio culposo y lesiones hacia el resto de los pasajeros.Heredia era empleada de la empresa Fresenius Medical Care, que a su vez era prestataria de servicios del Hospital Italiano, en Almagro. Tenía cinco hermanos y hacía un año había sido mamá por segunda vez. En los últimos meses, su mayor alegría había sido la fiesta de 15 años que le preparó a su hija, Agustina. En su perfil de Facebook compartía fotos y videos de la celebración, junto a posteos sobre campañas de donación de órganos y casos de chicos que sobrevivieron a sus enfermedades a través de un trasplante.Anoche Heredia era despedida en las redes sociales por compañeros del Hospital y por su madre, quien vive en Santiago del Estero y estaba en viaje hacia Buenos Aires. Lo mismo ocurría con Saavedra. En el paso a nivel, poco después del choque, uno de sus compañeros dijo que el guardabarrera estaba en el lugar y, tras el accidente, fue trasladado en una de las ambulancias en estado de shock. "Para mí se quedó dormido, no es la primera vez que ocurre. Esto no fue un accidente, fue negligencia", dijo, al tiempo que agregó que "el colectivo cruzó las vías con la barrera levantada y cuando estaba terminando de pasar, el tren lo chocó".

Fuente: Clarin