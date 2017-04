Solo un 20% fue la adhesión al paro general en el sudeste santiagueño

Finalizó el primer paro nacional en el gobierno de Mauricio Macri. Solo hubo un 20% de adhesión. La mayoría de la gente eligió trabajar. Este medio realizó una serie de averiguaciones para saber como fueron las actividades en el sector público y privado en todo el sudeste santiagueño.

Añatuya

En la Capital de la Tradición las escuelas trabajaron con total normalidad, los comercios abrieron sus puertas, como así también las estaciones de servicio. En cuanto a las reparticiones públicas: Anses, Pami, Iosep y otras reparticiones, atendieron al público. En el Banco Nación solo cuatro personas realizaron paro y el resto de los empleados trabajaron. En el Banco Santiago del Estero, no hubo atención al público pero si cargaron los cajeros automáticos. En cuanto al Hospital Zonal de Añatuya, hubo actividad normal. En cuanto a los empleados municipales, la adhesión fue total. No hubo recolección de residuos, ni barrido, ni matadero, ni administración. En laTerminal de Ómnibus: sin actividad. No ingresaron ni salieron colectivos hacia Santiago y otras provincias. Las estaciones de servicio trabajaron con total normalida.

Bandera

En la ciudad de Bandera las escuelas primarias y secundarias trabajaron de manera nor mal.La entidad bancaria no abrió sus puertas. En el Hospital el trabajo fue normal. En cuanto al transporte, no hubo servicios a Santiago ni a Buenos Aires. El comercio trabajó de manera normal.

Quimili

La municipalidad trabajó de manera normal, al igual que las escuelas y el Hospital de la ciudad. En cuanto a los bancos, no hubo actividad, al igual que el transporte público. Los comercios atendieron al público de manera normal.

Colonia Dora-Los Juries - Herrera-Selva-Pinto-Ojo de Agua

Los comercios abrieron sus puertas como todos los días mientras que las municipalidades trabajaron de manera normal. En cuanto a las escuelas, las actividades fueron normales. No hubo colectivos.