Efusivo discurso del intendente Antonio Bitar de Villa Ojo de Agua

Durante el acto de inauguración de las obras en el barrio Cristo Redentor, el intendente Antonio “Lelo” Bitar, en un efusivo discurso político, manifestó “No podemos permitir que no mientas más, por esa placita mentirosa que durante 30 años les hicieron creer y hoy es un terreno baldío lleno de yuyos; seguramente por estos días van venir a querer hacer política, no podemos permitir que nunca más nos vengan a mentir en la cara, no podemos permitir que después de 30 años, cuando mágicamente el terreno de la placita que era del Barrio hoy es parte del patrimonio de la familia que antes nos gobernó”. Ahondo El funcionario se comprometió a seguir trabajando por el barrio Cristo Redentor, donde prometió ante los vecinos que construirá un salón de Usos Múltiples y que pronto volverá a visitarlos ya que es un año político donde hablaran de gestiones y de las obras que se hizo, porque su proyecto Político está dando soluciones a los vecinos de la ciudad y del interior del departamento Ojo de Agua, donde le vamos a pedir que una vez más confíen en nosotros ,que una vez más acompañen este proyecto político que apuesta por Gerardo Zamora 2017.