Multitudinario plenario del Partido Justicialista en Añatuya

Con la presencia del Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Santiago del Estero José Emilio "Pichón" Neder se llevó a cabo en la tarde de este Lunes 19 el Plenario Regional del Partido Justicialista en el local partidario de Avenida 25 de Mayo y Mitre de la ciudad de Añatuya. El mismo llevó el nombre de Claudia Noemí Gómez, ex Concejal del Bloque Justicialista fallecida en un accidente de tránsito en Ruta 34 hace algún tiempo atrás, sus familiares presenciaron este plenario y se hizo un minuto de silencio en su memoria el cual fue seguido con mucho respeto por todos los presentes. En la previa a la llegada de las autoridades provinciales acompañados por el intendente municipal Dr. Ernesto Castro hicieron uso de la palabra el Sr. Sergio Loto, Secretario Gremial de la Junta Circuital y el Dr. Ramón Vargas, Secretario de Gestión Pública y Desarrollo Local de la Municipalidad de Añatuya quienes dieron la bienvenida a los asistentes a este plenario regional. A su arribo al local partidario "Pichón" Neder acompañado del Secretario General del Partido Justicialista en la provincia y actual Ministro de Gobierno Dr. Carlos Silva Neder y demás funcionarios provinciales, recibió el afecto multitudinario como cada vez que visita nuestra ciudad, acompañado por el Dr. Ernesto Castro le dieron también la bienvenida diferentes Intendentes y Comisionados Municipales de la región junto a funcionarios locales y público en general. En el plenario propiamente dicho hicieron uso de la palabra el Dr. Ernesto Castro y el Compañero "Pichón" Neder quienes resaltaron la doctrina peronista, los lineamientos partidarios, los ideales de este partido tradicional y la preocupante situación actual que vive nuestro país en manos de los gobernantes nacionales de turno que no encuentran el rumbo y van en detrimento del pueblo con su accionar diario. Neder hizo un pormenorizado análisis de la situación política y económica del país, invitó a los militantes a seguir militando dentro del Peronismo para defender todo lo logrado y no dejarse avasallar por quienes pretenden dividir al partido a nivel nacional y/o provincial. También contó detalles e invitó para la 1º Feria del Libro Justicalista que se realizará en el Fórum de Ciudad Capital del 26 al 30 del corriente mes de Junio. Por último Neder agradeció al Dr. Ernesto Castro y a los presentes por el recibimiento de siempre y prometió volver para agradecer personalmente el seguro acompañamiento del pueblo peronista de esta parte de la provincia, en las elecciones próximas.