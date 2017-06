José E. Neder y Lorenzo Pepe inauguran la 1° Feria del Libro Justicialista

El vice gobernador de la provincia, José Emilio Neder acompañado por el histórico dirigente Justicialista Lorenzo Pepe, dejó inaugurada la 1° Feria del Libro Justicialista que se expone en el fórum. También estuvieron el ministro de Gobierno Carlos Silva Neder, el de Salud, Dr. Luis Martínez, el Dr. Oscar Ledesma Patiño, el secretario general de la CGT local, José Gómez, el senador nacional Gerardo Montenegro, Norma Abdala de Matarazzo, la secretaria de Trabajo, Aída Ruíz, funcionarios provinciales, municipales y dirigentes peronistas. En primer lugar se realizó una conferencia de prensa en el Salón Estrella en donde el dirigente peronista Lorenzo Pepe expresó su agradecimiento “profundo y sincero a las autoridades del partido Justicialista de este pedazo del territorio argentino. Quiero agradecer puntualmente a José Emilio Neder que tuvo la gentileza de enviar su invitación. Hoy a la mañana tuve la oportunidad de expresarle los saludos protocolares a la Gobernadora, lo hice con el mejor talante y fui recibido de la misma manera. Estoy sumamente gratificado de haber podido hacer este encuentro, ya habíamos hablado con el senador Gerardo Zamora y me alegra ver una provincia como la de Santiago del Estero en donde los hombres tradicionales e históricos del peronismo, con hombres y mujeres tradicionales e históricos del radicalismo, hagan esta tarea programática entre dos sectores importantes de la vida política”. Felicitó la iniciativa afirmando que “esta feria del libro es un hito muy importante, me han declarado padrino porque abro este encuentro, y yo les voy a pedir que la llamemos Feria del Libro Peronista, en homenaje a un grande que ha muerto hace más de 40 años. Hay que convocar a los sectores juveniles, que tengan responsabilidades y trabajo que se comprometan con la filosofía, la ideología y la doctrina peronista”. El vicegobernador y presidente del PJ, José Emilio Neder, señaló “escucharlo al compañero Lorenzo Pepe es abrir una biblioteca de la historia del peronismo y de lo que fue para la Argentina. Este es un evento que se ha organizado para marcar esa visión que ha tenido el peronismo a través del tiempo y que tanto se ha escrito sobre eso, vamos a ser honestos, el peronismo es la fuerza política, el movimiento nacional y popular en donde los escritores han derramado más tinta que en otros partidos. Es bueno que la sociedad santiagueña lo vea, no es solo para que los peronistas vengamos y leamos nuestros libros, es para que todo el mundo venga en forma gratuita. Hay libros que hablan bien y otros que hacen diferentes análisis sobre el peronismo. Esto lo deja inaugurado alguien que ha sido parte de la historia de este partido. Como presidente del PJ me siento muy orgulloso de la militancia y de los dirigentes que cada vez que organizamos un evento lo dejan a la altura de las circunstancias. Para todo ellos mis felicitaciones”. Luego se dirigieron hasta el hall del Fórum y dejaron inaugurada esta 1° Feria del Libro Justicialista a través del tradicional corte de cinta.