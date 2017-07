Añatuya: Ángel “Viruta” Nicolai se reunió con los dirigentes y “marcó” las diferencias que tiene con Julio Ernesto Castro

Ángel Hugo “Viruta” Nicolai mantuvo una reunión con los dirigentes de base. Durante el discurso marcó las diferencias que tiene con el actual intendente de Añatuya y arengó a toda la “tropa” de cara a las próximas elecciones. Ante una consulta de este medio, Nicolai respondió “nos reunimos con un grupo interesante de dirigentes no solo de Añatuya sino de parajes vecinos. Estoy contento de retomar el contacto con tanta gente amiga que trabaja para que Claudia de Zamora sea diputada nacional y seguramente Gerardo Zamora como gobernador”. Ante una pregunta de este medio sobre los candidatos para intendente el próximo año, Nicolai dijo que van a presentar candidatos desde el sector del frente cívico. Durante la entrevista indicó “la ciudad de Añatuya podría estar mejor. No compartimos muchas cosas con la gestión del actual intendente (Castro) pero todas estas diferencias las vamos a plantear el año que viene cuando hagamos nuestras propias propuestas”. En cuanto a los dirigentes del frente cívico que decidieron comenzar a trabajar en otros sectores de la ciudad, Nicolai dijo a sus seguidores “hay dirigentes que se fueron porque han creído en otras opciones o alternativas. Tenemos que tener la grandeza y generosidad para no excluir a nadie y abrirles las puertas a todos los que quieran sumarse en este proyecto del Frente Cívico”. Nicolai a partir de ahora tomará las riendas de la dirigencia añatuyense de cara a las próximas elecciones en el mes de agosto, setiembre y octubre.