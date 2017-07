La Gobernadora participó de la inauguración de obras en la sede del Partido Justicialista

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora, junto al Vicegobernador y presidente del peronismo local, José Emilio Neder; y el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, participaron de la ceremonia oficial con la que se dejó formalmente inaugurada la obra de refacción de la sede del Partido Justicialista, distrito Santiago del Estero. De la ceremonia participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, junto a legisladores locales, provinciales y nacionales, además de jefes comunales y dirigentes peronistas y gremialistas. Las obras que se dejaron inauguradas son: fachada de la sede partidaria, veredas, Salón Auditórium, despacho de Presidencia del PJ, oficinas administrativas, sanitarios en planta baja y primer piso y sistema de aire acondicionado, además de mobiliario completo, entre otras. Al hacer uso de la palabra, la Gobernadora dijo: “Quiero agradecer la invitación que me hicieron para compartir con ustedes la alegría de la inauguración de las obras de refacción. Es un honor encontrarme en la Casa de todos ustedes”. Luego señaló, “Quiero recordarle que pueden seguir contando conmigo como una compañera en toda ocasión. Es un buen momento para compartir las banderas de la inclusión y el desarrollo en toda la provincia y en este año político, es un compromiso de seguir consolidando nuestro proyecto de unidad de toda la provincia y sé que juntos lo vamos a lograr, tal como lo venimos haciendo desde hace varios años”. Un momento especial en el discurso de la Gobernadora, fue cuando se dirigió a los jóvenes afirmando: “permítanme felicitarlos, especialmente a todos los jóvenes con los que me he encontrado desde que llegué, en la calle, en este salón, los felicito porque hoy más que nunca la política necesita de los jóvenes, participen con su coraje, esperanza y alegría, que hoy más que nunca los necesitamos en la política”. Por último, se despidió con un saludo especial “a mis queridas compañeras”, de quienes resaltó el compromiso que asumen ante la sociedad. Dos momentos especiales durante la ceremonia; el primero de ellos se registró cuando el titular de la CGT local, José Gómez, junto al Secretario Adjunto, Gerardo Montenegro y otros dirigentes gremiales, obsequiaron un cuadro con la imagen del General Juan Domingo Perón al inaugurar la sede local de la CGT, ocasión en la que destacaron la participación de la Gobernadora y el Senador Nacional, junto a su pequeña hijita Amparo, señalando además que “es el mejor ejemplo de unidad que se nos puede brindar, vienen en familia a nuestra casa, que para nosotros es nuestros segundo hogar”, aseveraron. En este contexto, el momento más emotivo se vivió cuando agradecieron la presencia de “Pila” Herrera, un militante, dirigente de reconocida trayectoria en el seno del PJ y ex funcionario que, con lágrimas en los ojos, se acercó a saludar a quienes encabezaban la ceremonia. Por su parte, Neder, dijo que “es una emoción intensa y una alegría el poder inaugurar estas obras que querían todos los peronistas”, agradeció la presencia de la Gobernadora y del Senador Nacional y “todo el apoyo que brindaron para hacer realidad esta obra, al igual que el aporte realizado por dirigentes, funcionarios y legisladores”. Recordó que el Salón Auditorium será un espacio en donde se brindarán las conferencias de estudio sobre el peronismo, con el solo objeto de capacitar a los jóvenes y dirigentes peronistas para poder afrontar los tiempos políticos actuales. En este marco, realizó un encendido llamado a la participación del pueblo en las cuestiones políticas sociales, “para poder defender los derechos de nuestros representantes, que para los peronistas, son los que menos tienen y más necesitan”, afirmó, en medio de cerrados aplausos.