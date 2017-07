Emotivo acto homenaje a Hipólito Yrigoyen

En medio de un clima de entusiasmo y con un marco importante de público radical, se realizó el acto de homenaje al ex presidente Hipólito Yrigoyen, al cumplirse 84 años de su fallecimiento, y que contó con la participación del senador nacional Dr. Gerardo Zamora. También estuvieron presentes, los ministros del Agua, Ing. Norma Fuentes, de Educación, Dra. Mariela Nasif, de Obras Públicas, Arq. Daniel Brue, de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, entre otras autoridades provinciales y municipales e invitados especiales. En esta oportunidad, Humberto Juárez, presidente del Comité Provincia expresó palabras donde recordó el legado que dejo Hipólito Irigoyen en Argentina, “venimos a rendir este humilde homenaje a un hombre que ha considerado a la política como una herramienta de transformación y desde esta manera se han conseguido muchas cosas en nuestro país”. Por su parte, la diputada nacional, Mirta Pastoriza recordó que Hipólito Yrigoyen fue parte de un partido político que inició una verdadera revolución en el país. Posteriormente, se realizó la colocación de ofrendas florales sobre el busto del ex mandatario nacional. En primer término, lo hicieron autoridades del gobierno de la provincia, luego el senador Zamora y el titular del Comité provincia Humberto Juárez; más tarde autoridades de la municipalidad de la Capital, del Concejo Deliberante, de la Municipalidad de Frías y agrupaciones políticas del radicalismo. Es de destacar, que el acto aniversario por el fallecimiento de Hipólito Yrigoyen fue declarado, por la Cámara de Diputado de la provincia, de interés provincial, cultural, legislativo y político. A su vez, en dialogo con los medios, el senador Zamora manifestó al respecto: “recordar a Hipólito Yrigoyen significa recodar no solo la historia del radicalismo, sino un cambio en la Republica Argentina, significa recordar sus dos gobiernos, el legado que dejo y que cada 3 de julio lo recordamos con el mismo respeto porque es un ejemplo a seguir”. En otro orden, Zamora se refirió a que el radicalismo es parte del Frente Cívico, proyecto que gobierna la provincia desde el 2005 y dijo: “Nosotros representamos todo un gran espacio de unidad santiagueña, donde el radicalismo es una gran parte junto con el peronismo y con muchos otros sectores. Yo creo que los legados e Yrigoyen, Leandro N. Alem han trascendidos a todas las estructuras y no solo son parte de la historia de la Argentina, sino también de las causas populares que siempre tienen que seguir defendiendo en favor de los más necesitados, de una Argentina soberana, con inclusión y todo esto lo reivindicamos en nuestro proyecto político que es el Frente Cívico”. Como en cada año, el acto de homenaje contó con una amplia participación de jóvenes militantes, que evocaron la figura del líder radical.