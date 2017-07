El Intendente Infante junto al Senador Zamora entregaron vivienda social ecológica

El Intendente de la Capital, Hugo Orlando Infante, acompañado por el Senador Nacional y Presidente Provisional del Senado, Dr. Gerardo Zamora, hicieron entrega de una vivienda social ecológica a una familia del barrio Santa Lucía. En este sentido, el Intendente Infante, destacó: “agradecemos la presencia del Senador. Dr Gerardo Zamora, porque mediante este proyecto político, hoy a cargo de la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora, y su preocupación de que no existan viviendas ranchos, tal como en su momento lo hizo el Dr. Zamora con la eliminación de escuelas ranchos y, así como se logró ese objetivo, la actual gestión cumplirá dicho objetivo”. “Esto significa un compromiso muy importante para nosotros, trabajo que involucra la participación de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario que realiza la visita social de quienes deseen acceder a esta vivienda. Contamos con 20 viviendas más por construir de acuerdo al relevamiento realizado por las áreas municipales”, finalizó el Intendente Infante. Por su lado, el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, indicó: “Agradezco a la Municipalidad de la Capital y en especial a la ONG Educación y Progreso que como muchas otras trabajan a lo largo y ancho de la provincia con el proyecto que lanzó la gobernadora de la provincia que tiene que ver con sectores vulnerables, con el aporte de presupuesto que ya lleva 7 mil viviendas terminadas en la provincia”. Dijo asimismo que: “Esta vivienda es una de ellas, destacando que en las ciudades se esta estableciendo un mecanismo de un tipo de construcción ecológica que permita hacerla con más rapidez con las mismas características pero tiene un material de tipo ecológico. Esto nos satisface mucho porque se articula municipio, organismos no gubernamentales, personas que se esta preparando y son muchos grupos que están trabajando en toda la provincia con la idea que tuvo la Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, de que mediante esta significación del hogar se mejore la salud, erradicar el chagas en el interior y generar el sentido de solidaridad entre las personas porque es un sistema de autoconstrucción y esto permite que se pueda hacer en todo el territorio de la provincia”. Agregó: “Este trabajo esta abierto a todos los barrios donde haya organizaciones dispuestas a colaborar, una necesidad mediante un estado de vulnerabilidad porque estas viviendas son totalmente gratuitas”. “Cualquier institución que tenga personería jurídica puede ayudar con la vivienda a quienes más necesitan” En relación a la construcción y entrega de viviendas, expresó: “Hay mucha necesidad de viviendas, desde el gobierno ayuda en esa necesidad pero básicamente es un programa de autoconstrucción, si se organizan en una comunidad o un barrio y hay gente que desee colaborar como organizaciones no gubernamentales, iglesias, o alguna institución que tenga personería jurídica puede comenzar a construir la vivienda, incluso si reúne los requisitos puede también ayudar a construir la vivienda de un vecino”. Dijo también que “este programa no involucra la participación de empresas como quizás lo hacen desde Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, o módulos habitacionales que se las construye en casos especiales, pero este sistema implementado en toda la provincia ya lleva construido siete mil viviendas en todo el territorio provincial significa que pueden hacerse más porque la decisión y presupuesto del gobierno provincial es que todas las viviendas que falten hacer, siempre y cuando haya personas dispuestas a organizarse y solidarizarse y a trabajar, porque este trabajo no tiene remuneración alguna, cambia el concepto”. Destacó también que: “este tipo trabajo vence de alguna de manera el designio que me tienen que dar por el me tienen que ayudar a construir mi vivienda, es el concepto primordial y revolucionario en términos de trabajo y de fuerte contenido social que la gobernadora a implementado y que esta dando resultados. Se convoca permanentemente a todos a que se acerquen a trabajar, ayudar y solidarizarse y lograr algo maravilloso como la dignidad de un hogar”. “Hay momento económicos muy complejos, si bien siempre este proyecto político se ha fijado metas para todos porque se gobierna para todos tomando decisiones todos los días para que la economía local no caiga, mediante el equilibrio financiero se hagan obras de infraestructuras tanto en el interior como las ciudades, pero hay una situación de vulnerabilidad donde vemos que el poder adquisitivo ha venido cayendo, con una situación complicada a nivel nacional en términos económicos que ojala se mejore”, indicó Zamora. Agregó: “no hay que hacer de esta situación una mezquindad política, podremos ser opositores en términos partidarios pero ojala y colaboramos para que la gobernabilidad y situación del país mejore, pero mientras tanto es una gran responsabilidad atender a los sectores más vulnerables porque si no la paz social se ve en peligro, sino que también termina afectando a nuestros niños y jóvenes porque sus padres no tienen la posibilidad de un trabajo estable o una vivienda digna y con ello el futuro que debemos preservar”. En Santiago del Estero a través de la gobernadora se esta trabajando en este fuerte contenido social con los recursos necesarios, “esa decisión de vocación que tiene como mujer se convierta en responsabilidad de todos frente a una situación económica que esta bastante delicada”.