Mirolo: “Hay políticos que piensan en sus ambiciones personales, no en la gente que pasa hambre”

“Mientras el desempleo y la inflación dejan cada vez más familias argentinas en la pobreza más profunda, hay sectores políticos en el país que están más ocupados en las peleas por los espacios de poder que en pensar en medidas concretas que ayuden a la gente a satisfacer sus necesidades más urgentes”, así lo afirmó el pre candidato a diputado nacional por el Frente Renovador 1 País, Pablo Mirolo, durante una caminata barrial por el Barrio Campo Contreras, donde hizo un profundo análisis de la realidad provincial y nacional, marcando “las claras diferencias con otros sectores”.

“En estos últimos días se percibió fuertemente la necesidad y la emergencia alimentaria que se siente en el país, y en Santiago también lo podemos observar al ver que los supermercados sacan ofertas que hoy son muy necesarias por la pérdida del poder adquisitivo, y la gente se agolpa por conseguir los alimentos a precios de oferta, cosa que no pasaba antes”, dijo a modo de ejemplo.

Agregó: “El gran problema es que el sueldo no alcanza, no se llega a fin de mes, no se llega por las tarifas, y cada vez se hace más difícil cumplir con las obligaciones. El Frente Renovador es un espacio que plantea propuestas para cada problema que siente la gente y frente a la difícil situación social y económica nosotros planteamos el plan ‘Bajemos los precios’ que hoy sería una gran ayuda para las familias argentinas”.

En este sentido, criticó con dureza las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que afecta principalmente a los jubilados y pensionados, con recortes que dejaron indefensos a muchos compatriotas.

Mirolo también puso el acento en la urgente reactivación del sistema productivo, para lo cual desde el Frente Renovador 1 País se propone apuntalar con firmeza el desarrollo de las Pymes.

“En la Argentina e incluso en la provincia, el 80% del trabajo productivo lo generan la pymes. Cada vez el sector productivo es más castigado con tarifazos, por las cargas impositivas, y esto es lamentable. Es necesario que se reactive el camino productivo beneficiando a la gente y los más vulnerables, pero esta situación actual genera temor por lo que la gente prefiere poner la plata en el banco y no invertirla para producir y generar trabajo”, consideró.

En cuanto al trabajo del Frente Renovador encabezado por Sergio Massa a nivel nacional, el intendente bandeño dijo que una de las mayores satisfacciones es el reconocimiento que se percibe a diario de la gente que se siente identificada con este sector porque valora el compromiso con las problemáticas cotidianas, dejando de lado las ambiciones de tipo partidario o personal.

“Nuestro espacio, desde el Congreso Nacional, se destaca por atender los problemas de la gente y trabajar en propuestas para ello. La muestra más clara fue esta semana en el recinto, cuando fuimos los únicos que nos presentamos para tratar en desafuero del ex ministro De Vido, acusado por un grave caso de corrupción. Todas estas señales reflejan nuestro trabajo y eso nos diferencia”, sentenció.

Y para marcar bien las conductas respecto de otros sectores, recordó que “recientemente los legisladores de Cambiemos y del FPV se pusieron de acuerdo para aumentarse las dietas pero no lo hicieron para debatir el plan ‘Bajemos los Precios’ o el tema De Vido”.

“Esto demuestra que las personas que formamos parte del Frente Renovador 1 País somos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, tanto en la política nacional como a nivel local”.