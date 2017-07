El Frente Cívico inició la campaña en La Banda

Ante un marco multitudinario de público compuesto por dirigentes, referentes e integrantes de los distintos partidos políticos; se dejó inaugurada la sede del Frente Cívico en la ciudad de La Banda, oportunidad en la que estuvo presente la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora, el Vicegobernador, José Emilio Neder y el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora.

En la ocasión estuvieron presentes también los otros precandidatos a diputados nacionales del Frente Cívico de cara a las elecciones primarias del 13 de agosto, Norma Abdala de Matarazzo y Hugo Infante, autoridades del ejecutivo provincial, entre otros, dirigentes y militantes del espacio político que gobierna la provincia.

El primer orador de la jornada fue el vicegobernador Neder quien expresó: “estoy contento de inaugurar este local del Frente cívico, que es un proyecto que nació en el 2.005 y que marcó un modelo político y permitió que tengamos esta realidad que no es casual sino que es el esfuerzo de construcción de un modelo de gestión pública, es un proyecto superador que nos llevó a esta instancia de crecimiento y de independencia económica”.

Seguidamente, el senador Zamora sostuvo: “agradezco a todos los referentes que integran el Frente Cívico en La Banda y quiero aprovechar que nos encontramos para trasmitirles un abrazo a todos, que están trabajando en este proyecto, nos solo a las agrupaciones sino también a todas las instituciones intermedias que colaboran porque esa es la verdadera política, ponerse en el lugar del otro y trabajar. El 13 de agosto les pido que nos acompañen y que todos estos días llevemos con alegría el mensaje el voto Frente Cívico para que podamos seguir llevando de anhelo de esta provincia en paz”.

A su turno, la gobernadora, Claudia de Zamora manifestó su “inmensa alegría estar en mi querida ciudad de La Banda junto a los referentes de las distintas agrupaciones y partidos políticos que forman parte del Frente Cívico en esta ciudad. Hoy junto a los candidatos que formamos parte de esta propuesta quiero decirles que a la par de dejar inaugurado este local que será punto de encuentro para todos, estamos felices de poder saludarlos a ustedes, agradecerles el compromiso y pedirles que trasmitamos a todos los bandeños nuestro mensaje, que lo hagamos con esperanza y respeto pero con la fuerza y la voluntad de que Santiago progrese con posibilidades para todos”.

Luego dijo que “quiero trasmitirles a todo ustedes bandeños que frente a este nuevo desafío, voy a seguir trabajando con muchas fuerzas como lo hice desde el primer día que asumí el compromiso de ser garante de la continuidad de este proyecto político de gobierno” y pidió a Dios “que me ilumine para poder cumplir con dos premisas fundamentales, una es ser herramienta de unidad de todos los santiagueños, jamás de desunión y además como mujer santiagueña que pueda a todas mis acciones empaparlas e impregnarlas de un fuerte contenido social”.

“Hoy más que nunca ante esta difícil situación económica que afecta a todas las provincias y a todos los sectores sociales y productivos y específicamente a los más carenciados, quiero decirles nuevamente que voy a seguir acompañando esta idea en el lugar que me toque desempeñarme, conforme a la confianza depositada por ustedes y por todos mis hermanos comprovincianos y lo voy hacer poniendo mis fuerzas para que la impronta de lo social no se detenga y tampoco para que se pierda el derecho a ser incluidos en la esperanza a vivir mejor”, afirmó la Dra. Claudia de Zamora.

En el final de su mensaje, la primera mandataria provincial aseveró: “Estoy convencida que la lucha por los desposeídos y la justicia social no son solo las banderas de las grandes causas argentinas sino que hoy más que nunca es la obligación de la verdadera política, la única que tiene sentido, la única que vale cuando somos capaces de colocarnos en el lugar del otro y ahí voy a estar, porque no estoy dispuesta a renunciar a esa responsabilidad y quiero pedirles a todos los que abrazamos este proyecto que nació en el 2005 que seamos militantes de esta causa, la que construya una política con paz social y sin exclusiones y ahí me van a tener también a mí, como una más, consolidando este proyecto político de todos los santiagueños y es por eso mis amigos, hermanos, dirigentes, militantes bandeños que quiero pedirles que al mensaje lo trasmitamos con mucha alegría y esperanza porque eso somos nosotros, con mucho respeto, sin agraviar y tampoco contestando agravios. Más allá de las referencia políticas o identidades partidarias este es un gobierno de todos los santiagueños”, concluyó la Dra. Claudia de Zamora.