Margarita Barrientos negó ser candidata pero aclaró “acompañaré a Cambiemos en la campaña”

En las últimas horas algunos medios hicieron trascender la noticia sobre la posible candidatura de Margarita Barrientos como Vice Gobernadora representando al espacio político de Cambiemos en las próximas elecciones. Esto tomó más fuerza aún, ya que el fin de semana pasado, la fundadora de “Los Piletones” estuvo en Añatuya en pleno lanzamiento de la campaña electoral del espacio Cambiemos. La mujer, oriunda de Añatuya, dejó en claro, una vez más, que no aceptará ningún tipo de candidatura ya que “seguiré trabajando en la faz social porque hay mucho por seguir haciendo” informó. Cabe señalar que Margarita Barrientos no solo cuenta con una obra solidaria importante en Buenos Aires sino también está abocada a la construcción de un hogar de niños y ancianos en la ciudad de Añatuya. En lo que respecta a una posible candidatura, Margarita Barrientos no solo negó esa idea sino también aclaró “acompañaré durante la campaña a los candidatos de Cambiemos, a donde me convoquen yo voy a estar, en toda la provincia de Santiago del Estero".