La Gobernadora de la provincia visitó a familias beneficiadas con viviendas

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora visitó a las familias beneficiadas con nuevas viviendas en diferentes barrios de la ciudad Capital y ciudad de La Banda. En la “Cuna de poetas y Cantores” la Dra. Claudia de Zamora estuvo en las casas del barrio Salta Prolongación, solicitadas durante la situación de emergencia por la crecida del Río Dulce.

Las viviendas que fueron entregadas corresponden a los barrios Puestito Norte, Tradición, La Católica y Maco de la ciudad Capital. Y por el lado de la Banda, los beneficiarios corresponden al barrio El Tuscal, Avenida, 25 de Mayo, Río Dulce, Matadero y Salta prolongación.

En el barrio Salta Prolongación

En La Banda, la Dra. Claudia de Zamora visitó el barrio Salta Prolongación, en donde dialogó con los ciudadanos para conocer su historia de vida.

Cabe destacar que estas viviendas se construyeron tras un relevamiento que realizó el Intendente de la Banda, para brindar una solución habitacional a los ciudadanos en situación de emergencia que sufrieron la crecida del Rio Dulce. En esa oportunidad, durante una reunión del Comité de Emergencia, el intendente Mirolo le solicitó a la Dra. Claudia de Zamora la obra de las viviendas, que hoy son una realidad.

La Gobernadora estuvo en la vivienda de Florencia Barraza, quien junto a su esposo, Fabián Leiva y su hija Nataly de tan solo 2 años vivieron una jornada inolvidable.

“Estamos muy agradecidos por esta vivienda Gobernadora”, dijo Florencia durante el encuentro con la Mandataria. A la misma vez, tanto Florencia como Fabián aprovecharon la oportunidad y le comentaron a la Gobernadora como fue la desesperante situación que vivieron ante la crecida del Río. “Esto nos va a cambiar totalmente la vida”, remarcaron los beneficiarios. “Espero que puedan disfrutar mucho tener esta vivienda. Junto a su nena que ahora van a tener un techo digno para vivir”, expresó la Dra. Claudia de Zamora.

Seguidamente, la Titular del Poder Ejecutivo se trasladó hasta la vivienda de Cintia Canario en donde la recibió la familia. Gustavo Villalba, esposo de Cintia, remarcó muy feliz al verla a la Gobernadora, “Gracias, esto nos va a cambiar totalmente la vida” expresó con la compañía de sus dos hijos Matías y Eugenia, de 3 y 1 año respectivamente.

A continuación, la Dra. Claudia de Zamora se interiorizó de la situación que le tocó vivir a la familia cuando el rio Dulce estuvo crecido, “teníamos un ranchito y tuvimos que salir”, dijo Cintia, y recordó que fue la única vez que le toco vivir algo así.

Los vecinos remarcaron el trabajo de prevención de la Provincia, con las áreas correspondientes, para brindarles las soluciones a los afectados antes que entren en pánico por la crecida del rio.

“Lo importante es que están aquí, con su vivienda, y ya no van a sufrir como sufrían”, dijo la Dra. Claudia de Zamora. “No es solo el desborde del río, sino que aquí también sufrían el frio y el calor. Me alegro mucho que estén viviendo bien”, dijo la Gobernadora en su visita a la familia Canario.

Antes de retirarse, la máxima autoridad provincial observó el rancho donde vivía antes la familia y constató la precariedad de la vivienda.

“Le agradezco de corazón, muchísimas gracias”, fueron las palabras sinceras que agregó Norma Moya, una de la vecinas de la familia, que con gran alegría y emoción expresó el momento inolvidable que vivió el barrio Bandeño con la visita de la Gobernadora.

También la Gobernadora estuvo en la vivienda de Ana Ledesma, quién emocionada no oculto su alegría y su algarabía de poder conocerla en persona, “es una alegría tenerla aquí, es un excelente persona” le manifestó.

Tanto Ana como su marido, Hugo Domínguez le comentaron la historia de su vida y todos los problemas que tuvieron que pasar anteriormente con su vivienda precaria.

Ya con hijos grandes y con nietos que la visitan de vez en cuando, Ana remarcó que esta vivienda “es un sueño cumplido” y agradeció “por ayudarme a tener una casa digna”.

En la Ciudad Capital

Siguiendo con la visita a las familias beneficiadas con viviendas, la Dra. Claudia de Zamora se trasladó hasta el barrio Tradición Oeste de la ciudad Capital, donde compartió en la casa de Graciela Cruz, quien acompañada de sus hijos, nueras y nietas fueron expresándole su alegría de poder contar con su nueva vivienda.

Graciela, que llegó a la Gobernadora por intermedio de una carta y que tuvo una respuesta inmediata ante la necesidad, tiene 6 hijos, Ariel de 39 años, Lucas de 29, Javier Emilio de 26 (discapacitado con retraso madurativo), Sergio de 25, Soledad de 24 y Froilán de 22 años (discapacitado retraso madurativo).

Durante la visita, Graciela acompañada de los suyos le comentó en detalle cómo fue la historia de su vida, en donde hace más de 29 años vivían ahí y como hacían para convivir las 13 personas en la antigua vivienda.

“Tienes muy merecida tu casa –le dijo la Gobernadora- después de tantos años de sacrificio y de haber cuidado a tantos chicos tienes tu premio. Se nota que sos una mujer con muchos valores” destacó.

Terminando la visita, la Titular del Poder Ejecutivo compartió un momento muy alegre junto a los más pequeños de la casa, a los nietos de Graciela quienes con abrazos y besos le demostraban su amor a la Dra. Claudia de Zamora.

Por último, Graciela Cruz, en nombre de toda su familia, le agradeció la visita a la Gobernadora y el sueño de una vivienda y señaló, “siga adelante, siempre la vamos apoyar en todo”.