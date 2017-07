Ángel Niccolai y Miguel Mandrile entregaron viviendas en Vinal Esquina

El programa de viviendas sociales continúa beneficiando a más familias de todo el territorio de nuestra provincia. En el parajeVinal Esquina, Dpto. Taboadael ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai y el director de Agricultura y ganadería Miguel Mandrile, entregaron once nuevas viviendas, las que fueron construidas por las ONGsAsociación Civil de Fomento comunal “Acción y Desarrollo del Paraje Vinal Esquina”, a cargo de su presidente Daniel Marcelo Canario (que construyo 10) y por Corriente Unida con su titular Silvia

Luego de la entrega de las llaves, Mario Oscar Pérez junto a su esposa Marisa Esther, agradecieron “es una bendición de Dios, muy contentos. Por nuestros medios no se hubiese hecho realidad el tener la casa propia ya que no contábamos con los recursos necesarios“.Dora Maldonado junto a su esposo Abdon Bravo y sus cuatro hijos, Pedro Damián, Juan Antonio, Héctor y Karina Dora señalo “ahora mis hijos podrán crecer de la mejor manera como realmente lo necesitan”. Manuel Canario junto a su esposa Graciela Domínguez y sus cinco hijos, Fernando, Paula, Jonathan, Santino y Marcos,Manuel dijo “es un día muy especial tener la casa que tanto esperábamos, un orgullo”. Victoria Maldonado junto a su esposo Néstor y sus tres hijos, Milagros, Lucas y Néstor, señalo “yo antes vivía en un rancho, y padecía por situaciones muy difíciles como son las inundaciones. La verdad que no estábamos bien. Ahora es un sueño que se nos cumple”. Viviana Arévalo junto a su esposo Marcelo Canario y sus dos hijos Matías y Natalia, “estamos felices gracias a Dios y a la Virgen por bendecirnos con una casa digna” María Soledad Belizan junto a sus ochos hijos, Nelson, Santiago, Carlos, Adriana, Marcelo, Gilda, Marcos y Maite “Estoy feliz con todos mis hijos. Se nos cumplió el sueño que tanto esperábamos, gracias al gobierno por su mirada al interior provincial”.

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolaitransmitió “el saludo de parte de la gobernadora de la provincia Dra. Claudia de Zamora y del senador nacional Gerardo Zamora” y agrego “las viviendas sociales son beneficios que la comunidad tiene que tener en estos tiempos difíciles desde el punto de vista económico, y la comunidad tiene que progresar hacia sus futuros. La gestión de nuestra gobernadora ha implementado este programa sin costo alguno y las viviendas se entregan totalmente amuebladas a cada beneficiario que antes vivía en un vivienda precaria o rancho”. Además agrego que hay que seguir trabajando muy seriamente, con responsabilidad y felicitó a las dos ONG que hicieron posible la realización de estas nuevas viviendas.