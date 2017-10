Reconocido recopilador compartió charla con estudiantes secundarios

Días atrás, alumnos de 5º año de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto San Alfonso de Ligorio recibieron la visita del recopilador y escritor Oscar Farías, quien compartió innumerables historias vinculadas a su trabajo, en particular sobre la visita que realizó a esta ciudad del novelista, cuentista, periodista e inventor Roberto Arlt.

Durante el ameno encuentro, Farías fue relatando diversas historias y anécdotas que formaron parte de su trabajo de investigación de muchos años y que aun continúa realizando. Los estudiantes fueron sinterizándose sobre historias como El Bracho, Shunko, Homero Manzi, el ferrocarril y otras que demandaron muchos interrogantes dirigidos al recopilador.

“Fue muy gratificante poder mostrar parte de tantos años de investigación ante chicos que por su edad no han conocido mucho de estas recopilaciones. Me he sentido muy a gusto por el interés por conocer que ellos demostraron en mi visita”, destacó Oscar Farías.