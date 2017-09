Continúan los operativos de salud en La Banda

Se llevó a cabo un operativo de Salud en Bº Juan Domingo Perón - La Banda, con la presencia de médicos y personal del Ministerio de Salud de la Provincia en el que se vieron beneficiados vecinos del barrio y zonas aledañas.

Entre los servicios que pueden acceder están: oftalmólogos, odontólogos, ginecólogos, pediatras, como así también en el mismo operativo se realiza la entrega de medicamentos, anteojos y distintos insumos de vital importancia .En el lugar también, tienen especial atención los más chicos, con vacunas, medicamentos y un control exhaustivo de cada pequeño por parte de los doctores. También hubo servicio de peluquería.

En este sentido, la médica oftalmóloga Dra. María Luisa Montoto manifestó “nosotros estamos en el circuito centro de La banda en el cual vemos grandes necesidades que tiene la gente que habita. A estos operativos de salud los venimos recorriendo desde el año 2005 en todos los barrios, la gente lo sigue solicitando porque es muy grande la necesidad”.

Además agrego “Tenemos la obligación de traer salud, mejoras, todos los beneficios, a través de los móviles sanitarios, que es un orgullo que tiene Santiago del Estero, ya que en todas las otras provincias donde existía se dejaron de prestar servicio y en nuestra provincia se está dando. Este operativo de salud es el significado de decir aquí esta nuestra provincia, nuestro gobierno, nosotros estamos luchando para que se mejore la calidad de vida”.

Una de las vecinas, Alejandra Bustamante agradeció el operativo. “Es muy necesario. Hay muchos chicos que tienen enfermedades, discapacidades. Yo vine a hacer control a mi hija con la pediatra, estamos muy felices que se haga posible la atención gratuita en el barrio“.

Miguel Ángel Coronel señalo “el operativo de salud significa una ayuda muy grande, me hice revisar la vista, necesitaba anteojos y me lo entregaron al acto. Gracias al gobierno por estar presente siempre”

Blanca Gómez, “estamos felices, es una gran oportunidad estos beneficios. Vine a la oftalmóloga y me trataron re bien. Gracias por brindarnos los recursos necesarios en cuestiones que hacen referencia a la salud”.