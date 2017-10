Catalina Hornos envió un mensaje y contó la triste historia de una niña de 12 años

Catalina Hornos utilizó la red social para enviar un mensaje a todas aquellas personas que participaron en Buenos Aires de la cena anual de la Fundación Haciendo Caminos. En la misiva, publicada en su Facebook, hizo mención a la historia de una niña de apenas 12 años de edad que está cursando un embarazo de 8 meses de gestación. Es un caso judicializado. El mensaje dice lo siguiente:

"Después de tantos años me toca estar ausente en el evento de haciendo camino. A veces los acontecimientos nos enseñan que no tenemos nada asegurado y que no podemos planificar todo. Llevo 3 días internada y varios por delante y hay un pensamiento que no puedo sacar de mi cabeza y quiero compartir con ustedes.

Pienso en Luciana, una chiquita que entro hace dos meses al hogar

Luciana tiene 12 años, es la típica santiagueña morochita, flaquita de pelo lacio y nariz respingada. Estaba en 6to grado hasta hace dos meses cuando una denuncia la acerco al juzgado y medicina forense determino que estaba embarazada de 6 meses. Nadie en su familia lo había notado.

Además, detectaron que tenia mal de chagas.Ingreso al refugio sin ningún control. Desde ese momento estamos tratando de ponernos al dia con sus controles, con muchísimos obstáculos. Ginecólogos que se van de viaje o dejan el hospital para ir a ciudades mas grandes donde les pagan mas, ecógrafos que no funcionan, horas de espera sin poder conseguir turnos, malos tratos y falta de respuestas.

Es como si el sistema de salud fueran simplemente instalaciones grandes y equipadas pero llenas de ausencia y silencios.Por mi lado, yo llegue hace tres dias a una guardia y dos horas después tenia una ecografia, un monitoreo fetal, analisis completos y una cama donde quedar internada. Tenia medicos de varias especialidades que me explicaban lo que estaba pasando y los pasos a seguir. Luciana hoy esta de 8 meses. Solo tiene preguntas.

Le gusta jugar a las muñecas y al juego de la silla, le gusta ver soy luna y le gusta dibujar. Es físicamente una niña. Pero es la mayor de 7 hermanos y cuando su madre se junto con su nuevo marido decidió dejar a sus hijos mayores a cargo de la abuela. En esa casa vivía también su tío, que abuso de ella desde los 10 años y finalmente quedó embarazada.

¿Por que la vida les ofrece a Sofia y a Emilia, su beba y mi beba, oportunidades tan distintas? ¿Acaso la vida de las dos no tiene el mismo valor? Luciana es una chiquita pobre. Y próximamente será una mama pobre. Su mama que hace unos años la dejo a cargo de su abuela hoy decide hacerse cargo de su hija y su nieta y sacarlas del hogar. Ojala en unos años esta bebita no repita la historia de su mama a cargo de su abuela. Me duelen las diferencias que hay en nuestro país. Estoy convencida de que tenemos que quebrar el abandono crónico que sufren tantos niños y familias. Yo no se que va a pasar con mi beba, si va a nacer antes o si va a esperar un poquito mas. Pero me siento contenida y escuchada por los medicos. Y tengo la tranquilidad de sentirme en buenas manos. Luciana no tiene obra social, ni tiene un medico que siga su embarazo. No tiene explicaciones ni tiene palabras de contención de parte de nadie en el hospital. No sabe que va a hacer cuando nazca su bebita. A veces le da vergüenza hablar del tema y otras veces dice que la quiere mucho y que quiere ser una buena mama y darle lo mejor a su hija.

Luchemos por tener un solo país. Donde no haya niños que nazcan con destino de pobres. Donde todas las madres tengamos la oportunidad, como dice a veces Luciana y tantas otras madres de nuestros centros, de darles lo mejor a nuestros hijos. Porque solo asi vamos a sentir que merecemos las oportunidades que hemos recibido. Cuando podamos ofrecérselas a otro que no las tiene simplemente por el contexto en el que nació.

Es cuestión de quererlo.

Desde haciendo camino los invitamos a hacerlo

Muchas gracias"