Mirolo celebró el éxito del Programa Emprendiendo Sueños en una visita al barrio Independencia

En el marco del Programa Emprendiendo Sueños, el intendente Pablo Mirolo visitó este jueves el barrio Independencia donde un grupo de jóvenes lleva adelante un trabajo solidario a través de la fabricación de bloques, que son destinados a las familias de bajos recursos con problemas habitacionales.

Jorge Villanueva, de 29 años, inició junto con un grupo de jóvenes un emprendimiento de fabricación de bloques con el objetivo de crear una fuente de trabajo que les permitiera subsistir.

"Comenzamos con herramientas prestadas, cada vez que nos prestaban podíamos hacer los bloques y venderlos, pero muchas veces nos pedían las herramientas y ya no podíamos cumplir con los pedidos que teníamos", manifestó Jorge.

Agregó: "Cuando anunciaron que desde el municipio se ayudaría a los emprendedores nos acercamos y presentamos nuestro proyecto y se nos dio por eso estamos agradecidos, ahora contamos con nuestras herramientas y podemos comercializar nuestro producto y además estamos colaborando con el merendero del barrio que necesitaba un espacio para recibir a los niños que van en busca de alimento".

Del emprendimiento forman parte 15 personas, hombres y mujeres que no tienen un ingreso fijo y que trabajan en dos turnos para cumplir con los pedidos.

Además del emprendimiento que se desarrolla en un domicilio particular ubicado en calle Annunciata Cocchetti S/N, el grupo de jóvenes junto con los integrantes de una iglesia evangélica instalaron una huerta con el apoyo del Inta, con la cual ayudan a sostener el comedor y merendero del barrio.

Mirolo recorrió las calles del barrio y dialogó con los vecinos hasta llegar al merendero y comedor comunitario que es coordinado por Cetep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) al que asisten alrededor de 100 niños y adolescentes.



Un ejemplo digno



Al referirse a este emprendimiento, el intendente Miirolo dijo: "Es una satisfacción cuando podemos ver que los proyectos de los emprendedores se hacen realidad y en este caso es un trabajo muy lindo que un grupo de chicos lo impulsó con un gran compromiso social, porque esto no tiene solamente un fin comercial, sino también con un objetivo social, como es el servicio que prestan al comedor comunitario de su barrio”.

Destacó además el aporte de fondos otorgado por el municipio que permitió el despegue de este proyecto. “Hoy vemos que este emprendimiento es una Pyme que beneficia a muchas familias del barrio Independencia. A eso tenemos que apostar, que Santiago del Estero deje de ser una provincia pobre para convertirse en un lugar con emprendedores que generen el impulso necesario para salir de la postración”, dijo.