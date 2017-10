El buen funcionamiento del sistema de desagües evitó anegamientos pese a la lluvia torrencial

Los trabajos de limpieza y desobstrucción de toda la red de desagües pluviales de la ciudad, realizados por la municipalidad, permitieron el rápido escurrimiento de la gran cantidad de agua que cayó durante la madrugada este jueves en La Banda y sus alrededores.

Luego de efectuar un recorrido por la ciudad, el Comité de Emergencia Municipal y el personal de la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias indicaron que no se han registrado familias damnificadas o evacuadas por las precipitaciones.

Según fuentes policiales el agua caída en la ciudad de La Banda fue de 32 mm desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana.

Asimismo, las autoridades municipales destacaron que el sistema de desagües de la ciudad funcionó satisfactoriamente, dado que no se registraron anegamientos importantes en puntos históricamente afectados.

No obstante, reiteraron el pedido de colaboración a los vecinos para que evitar la acumulación de desechos en las bocas de tormenta y desagües, que son la principal causa de la acumulación de agua en las zonas bajas.

Ante esto, las cuadrillas municipales salieron a reforzar la limpieza y continuarán toda la semana para estar preparados para lo que queda de la temporada de lluvias.