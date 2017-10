Expectativa por la visita de Sebastián Escudero a Bandera

En nuestra ciudad estará en ambos colegios y por la noche predica abierta…. Sebastián Escudero es un predicador, músico, misionero, profesor de Teología y escritor Católico. Nació en Córdoba (Argentina) en 1979. Está casado con Belén, con quien comparte el llamado de la evangelización itinerante. Tienen un hijo llamado Pablo Gedeón. Convocado para predicar y cantar en distintos eventos cristianos de su país y de otros países, lleva casi 20 años anunciando la Palabra de Dios a miles de personas por América y Europa, en países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, México y casi toda Latinoamérica. Es profesor de Teología (por el Instituto Católico Superior de Cba, Arg), profesión que ejerce dando clases en los institutos San Pablo Apóstol y en el Instituto Católico Superior de la provincia de Córdoba. Es miembro y asesor de los Misioneros Mensajeros de Jesús, una comunidad carismática e ignaciana, con quienes ha llevado a cabo más de 50 misiones en distintos puntos de su país. Ha escrito siete libros: ENFRENTANDO LA TORMENTA (10 ediciones). EL AMOR QUE NOS DEVUELVE LA IDENTIDAD (5 ediciones). LÍDER, LLEGÓ TU HORA (5 ediciones), NO ME DIGAS QUE NO PODRÁS (2 ediciones) , PAN DE HÉROES (3a edición), HEMOS CONOCIDO EL AMOR (1ª edición) y SEMILLAS PARA TU ALMA. Además, ha grabado ocho Cds de música católica: "Necesito adorarte"-2001-, "Es tu mirada"-2006- "Soy un mar de amor"-2002-, "Soy tu guardián"-2006- , "Si te atreves a creerle"-2008-, "Sé que triunfarás"-2010- "Alma mia"-2012 y “20 años” - 2016 El próximo año sacará a la venta su octavo libro: “TODO ES POSIBLE POR LA FE” Su misión en esta vida es motivar e inspirar a su generación y a las venideras desde el anuncio de la Palabra de Dios