El municipio bandeño fue parte de una exitosa master class para ayudar y generar conciencia sobre el cáncer

La Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias de la Municipalidad de La Banda organizó una master class solidaria de ritmos latinos a beneficio de Débora Torres, en el marco del mes de la prevención y concientización de la lucha contra el cáncer de mama.

Esta propuesta se llevó a cabo el martes a la tarde en la plaza Manuel Belgrano donde participaron personal municipal de las áreas de Salud, Deportes, Niñez, Género y numerosos vecinos que se acercaron a colaborar con esta noble causa.

La clase estuvo a cargo de las profesoras Rita Navarrete y Luciana Nadotti, del Gimnasio Luz. La inscripción tuvo un costo de $ 20 y lo recaudado fue donado para el tratamiento médico de Débora Torres que padece de cáncer.

La directora de Desarrollo Social, Valeria Chazarreta, explicó lo siguiente sobre esta propuesta: “Con esta master class solidaria cerramos un mes muy especial donde se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Y qué mejor que hacerlo este 31 de octubre brindando una ayuda concreta a una persona que padece esta enfermedad”.

Luego agregó: “Esta acción es también un mensaje para todas las mujeres que sufren esta enfermedad para que se sientan acompañadas. En la oportunidad también informaremos a todas las participantes sobre los servicios de salud que ofrece la municipalidad de forma gratuita, como el servicio de mamografía del CAMM del barrio Central Argentino”.

En este mismo evento la Dirección de Salud participó con un stand donde se tomó la presión arterial de manera gratuita y se informó sobre los servicios en los diferentes centros de salud que dependen de la comuna, entre ellos el que brinda gratuitamente mamografías en el Cam del barrio Central Argentino.

Algo similar realizó la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias que informó a los presentes y a los ocasionales transeúntes sobre las diferentes oficinas que conforman esta área y los servicios de prevención y atención de la salud que brindan.



Agradecimiento



La señora Stella Zurita, madre de Débora Torres y promotora de esta actividad, agradeció el apoyo del municipio ante la difícil situación que atraviesa su hija. “Yo estoy para ayudar a mi hija en todo lo que necesita. Pero he visto que hay mujeres que no cuentan con el apoyo ni de su familia ni del estado. Entonces me propuse concientizar a las personas sobre esta enfermedad y ayudar a estas mujeres”.

Seguidamente agregó: “Hoy quiero agradecer al municipio de La Banda por organizar esta actividad solidaria. Espero que muchas mujeres tomen conciencia de la importancia de esta enfermedad y de lo importante que es la prevención”.