Aclaran que Liga Añatuyense y el torneo anual "gozan de buena salud”

Ante versiones sobre la partida a otras ligas por parte de clubes que hoy integran la Liga Añatuyense de Fútbol, el presidente de la entidad Abrahan Brancolino indicó que “la Liga Añatuyense y el torneo anual gozan de buena salud. Es cierto que no estamos 10 puntos porque hay algún club que se encuentra en estado de rebeldía y que no cumple las disposiciones que se adoptan con los partidos programados. De no ser por esta situación estaríamos bien porque se van jugando las fechas normalmente”.

Brancolino además enfatizó que para el próximo año existen al menos cuatro clubes nuevos que se sumarían a la competencia, entre ellos entidades de Los Telares, Guardia Escolta y Los Juries.

En cuanto a los arbitrajes indicó que “el Colegio de Árbitros de la Liga Añatuyense cuenta con cinco ternas y son las suficientes para el normal desarrollo del torneo. Como en todos los ámbitos los árbitros se equivocan pero eso no quiere decir que tengamos animosidad con unos u otros”, dijo ante versiones sobre posibles fugas de clubes por disconformidad con los arbitrajes.

El martes último, la entidad añatuyense remitió a la AFA el censo de los 12 clubes afiliados que posee y también la postulación ante el Consejo Federal de AFA para participar del próximo torneo Federal C al igual que las canchas habilitadas -Platense, San Jorge y Sportivo Dora. Solo resta, la postulación de los dos clubes candidatos a participar del certamen nacional hasta el 11 de diciembre. Los representantes quedarán definidos unas vez que concluya el torneo local previsto para la última semana de noviembre.