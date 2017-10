Final para Unión y Juventud en la Liga Ceresina de Futbol.-

El equipo representante de Bandera en este importante torneo, finalizo su participación sin penas ni gloria, retirándose de su estadio llevando en sus mochilas la bronca y la impotencia de haber perdido por cuatro goles a uno ante Unión de San Guillermo que fue indiscutido ganador.-

Termino la primera fase de este torneo y Unión quedo sin chances de continuar, jugando algunos partidos con un nivel espectacular y otros que fueron realmente para el olvido, motivos más que suficientes para que en estos cuatro meses que quedan para un nuevo comienzo, se sienten, cuerpo técnico, jugadores y dirigentes y pongan las cartas sobre la mesa para que el año que viene no terminemos un torneo a 27 puntos del primero y en el lugar 10º.-

No hay que buscar culpables, simplemente soluciones, jugadores sobran y de un gran talento, casi diría que el material humano es uno de los mejores de la liga, solo falta fijar pautas claras, un minucioso y bien pensado plan de trabajo que se cumpla al pie de la letra y no mucho más.-

Párrafo aparte la dirigencia de la Institución, salvo su presidente y la presencia aislada de otros, no se les vio la cara en los partidos, fundamentalmente en los últimos encuentros en donde más se tendría que notar el compromiso de los mismos, insisto el futbol necesita mucha gente para que todo salga bien, pero de esta manera parece ser imposible.-

Señores de la Comisión Directiva, el futbol los necesita, la solución no pasa por dejar de participar en la Liga el año que viene, tenemos la triste experiencia del básquet que por no competir en un torneo federal, después de haber conseguido ese lugar escribiendo una de las páginas más gloriosas de la Institución, hoy nos encontramos en una de las peores situaciones de las cuales llevaran años revertirlas.-