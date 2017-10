Deportistas santiagueños visitaron a La Gobernadora

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora recibió a Sofía Solange Orona, subcampeona nacional de taekwondo; a jóvenes de la categoría sub 18 del centro juvenil general Las Heras de la localidad de Guardia Escolta departamento Belgrano; al niño de 11 años Nehemías Lugo de la ciudad de Selva, campeón de ajedrez y a la nueva comisión directiva del Ateneo Voleibol Club de la ciudad Capital.

Durante el encuentro la Primer Mandataria saludó a los deportistas santiagueños y los felicitó por los logros obtenidos que enorgullecen, aún más, a la Provincia. Además, la Dra. Claudia de Zamora habló con cada uno de los chicos y se interiorizó de sus distintas actividades.

Los deportistas, que estuvieron acompañados por el subsecretario de Deportes, Prof. Carlos Dapello, le agradecieron a la Gobernadora por todo el apoyo brindado para poder participar y competir en los distintos torneos realizados. Los jóvenes sub 18 oriundos de la localidad de Guardia Escolta, recibieron las felicitaciones ya que obtuvieron el campeonato argentino de Bochas meses atrás en la ciudad de Córdoba. El técnico del equipo, Jorge Cazalis comentó sobre el campeonato obtenido y agradeció el apoyo brindado por la Gobernadora para que los jóvenes del interior de Santiago del Estero puedan participar de este importante torneo Nacional. Al mismo tiempo, le entregaron un cuadro recordatorio del equipo.

A continuación, la Dra. Claudia de Zamora compartió un momento con Nehemías Lugo, quien se coronara campeón de Ajedrez días pasados. Allí, además la Gobernadora dialogó con Nehemías sobre sus distintas capacidades, no solo para el ajedrez, sino también para la matemática y la pintura.

Nehemías hizo gala de su habilidad para la pintura y le regalo un hermoso cuadro pintado por él mismo, agradeciéndole por todo el acompañamiento que viene recibiendo.

La primera Mandataria dialogó con la nueva comisión directiva del Ateneo Voleibol Club, representada por su flamante presidente Patricio Deroy, quien estuvo acompañado por el Profesor Pablo Catalfamo y miembros de la CD que le entregaron una placa de reconocimiento y una camiseta de la institución, en agradecimiento por el constante apoyo para con la entidad deportiva.

Agradecimientos

Jorge Cazalis, entrenador del equipo sub 18 de bochas de la localidad de Guardia Escolta destacó, “fue algo muy lindo estar al lado de la Gobernadora –contó- y un orgullo poder haber traído a mis jugadores para que puedan conocerla personalmente” dijo y agregó “hace dos meses atrás tuvimos la suerte de ser campeones en un torneo muy importante. Siempre vamos a estar agradecidos a la Gobernadora que nos da una mano constantemente”, señaló Cazalis.

Sofía Orona, “gracias a la Gobernadora pude participar en todos los torneos. Estoy muy feliz y orgullosa”, comenzó resaltando la niña y agregó “estoy muy feliz porque ella me felicitó”.

El Presidente de Ateneo, Patricio Deroy remarcó la importancia del encuentro con la Primera Mandataria, “entramos hace poco y uno de los objetivos nuestros era tratar de agradecerle a la Gobernadora lo que nos ayudó a nosotros para poder llegar hasta donde hemos llegado. El crecimiento que hemos tenido no solo ha sido como Comisión Directiva –señaló el Titular de Ateneo- sino también en los logros deportivos que hemos tenido con las niñas”.

Por último, Nehemías Lugo también le agradeció por el apoyo a la Gobernadora y comentó “hablamos sobre las olimpiadas de matemáticas, también sobre lo que comencé pintura, este es mi primer año pintando con óleo y por eso el regalo que le hice fue una de mis primeras pinturas”.