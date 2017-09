Libertad condicional, una herramienta del Régimen Progresivo

Las salidas transitorias se entienden como la posibilidad que tienen los internos de ir hasta su trabajo o domicilio con cierta frecuencia (especialmente en el último caso), en compañía de un guardia cárceles, según lo disponga la autoridad judicial y de acuerdo a la proximidad con el cumplimiento de su condena, expresó en Dr. Luis Eduardo Achaval, vocal del Tribunal de Juicio en lo Penal.

Una vez que se dicta una sentencia condenatoria del imputado, automáticamente se inicia el proceso de ejecución de sentencia, que tiene como principal objetivo la resocialización de ese condenado, tal como lo determina la Constitución Nacional.

La ley de Ejecución Penal, plantea una serie de pautas o beneficios para el imputado hasta que recupere la libertad, con la sola finalidad que el detenido pueda reinsertarse en la sociedad para facilitar, entre otras cosas, su salida laboral evitando la estigmatización social.

“Lo ideal es que en el instituto carcelario en el que se encuentre el condenado, le conceda el derecho a continuar sus estudios desde el nivel que corresponda (pues hay detenidos que no tienen el nivel primario, otros que finalizan la secundaria y otros que están en condiciones de iniciar sus estudios universitarios), todos esos beneficios por así decirlo, se encuentran bajo el llamado Régimen de Progresividad, buscando preparar al detenido para que una vez cumplida la pena el mismo pueda salir con la expectativa de poder reinsertarse a la sociedad” explicó el Dr. Achaval.

Entre aquellos beneficios que se le extiende al condenado, encontramos las “salidas transitorias”, sobre la misma se refirió el profesional explicando que “la ley de Ejecución Penal va fijando plazos, el más importante es cuando se cumplen los dos tercios de la condena, período en que se le concede al detenido la posibilidad de la libertad condicional, la misma sin embargo se supeditará a una serie de condiciones, como fijar un domicilio dentro de la provincia, no cometer nuevos delitos, no consumir sustancias prohibidas, entre otras; si las mismas no son acatadas, este es obligado a cumplir su condena desprovisto de este beneficio”.

Las salidas transitorias, normalmente se otorgan cuando el inculpado lleva cumplida la mitad de su condena y por razones laborales, inicialmente el mismo será acompañado por el guarda cárceles y pasado el tiempo y comprobada su buena conducta, al mismo se le reconocerá de manera progresiva mayor libertad para desenvolverse independientemente.

“En estos casos - aclaró el Dr. Achaval -, el juez de Ejecución Penal realizará una serie de informes socioambientales, psicológica, etc. con motivo de considerar la progresiva evolución del reo, evaluando si este se encuentra en condiciones de reinsertarse en la sociedad”.

“Dentro de dichos informes, se determinan escalas evaluativas del uno al diez, donde se puntuará su desempeño, del cual dependerá la concesión de los beneficio, primero las salidas transitorias y después la libertad condicional, los resultados de estas exanimaciones serán entregadas al director del Penal, quien lo elevará al juez de Ejecución”.

Desde el día en que comienza el cumplimiento de la pena, a los detenidos se le concede los beneficios de estudiar y trabajar, en este último caso generando ingresos que podrán ser ahorrados o destinados a la manutención familiar, sin embargo el aprovechamiento de estos depende solamente del detenido; todo lo cual es a los fines de dar cumplimiento al mandato constitucional de la adecuada reinserción social del condenado”.