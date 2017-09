Suncho Corral: Gran festejo en su cumpleaños 164°

El vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder, junto al Senador Nacional Gerardo Zamora, encabezaron el acto con el que se conmemoró el 164° aniversario de la ciudad de Suncho Corral, en el marco de una multitudinaria ceremonia que congregó a vecinos y pobladores de toda la región.

Del acto central, participaron además, el diputado provincial Marcelo Nazar, el jefe comunal de Tintina, Dr. Mario Cantoni; además de comisionados municipales, legisladores provinciales y comunales de la región, quienes fueron recibidos por el intendente de Suncho Corral, Jorge Azar.

Tras el arribo de las autoridades, la comitiva oficial se trasladó hasta dependencias de Mercado de Abasto, en donde se produjo el corte simbólico de cintas, en lo que fue la reinauguración del edificio remodelado e imposición del nombre “Manuel “Mañu” Bravo, en homenaje al primer puestero que tuvo en centro comercial.

Las autoridades e invitados recorrieron las instalaciones del remodelado edificio, descubrieron una placa recordatoria y dialogaron con los puesteros, quienes agradecieron al Gobierno de la Provincia, en la persona de la Sra. Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, el apoyo recibido para la realización de los trabajos de restauración y puesta en valor del tradicional edificio del Mercado de Suncho Corral.

Posteriormente, las autoridades se dirigieron hasta el palco oficial, montado en el predio del Ferrocarril, frente al edificio municipal, donde se llevó a cabo el acto central, donde se realizó un sentido homenaje al recientemente fallecido Dr. Miguel Antonio Saad, médico reconocido de Suncho Corral y con funciones en el CEPSI y que, por su inmensa labor, fue reconocido como “Ciudadano Ilustre – post mortem”.

OBRAS

Entre las obras figuran re funcionalización en el Mercado de Abasto que tendrá un gran impacto económico en la región, la construcción de una salita en el Jardín de Infantes “Ernesto Gerez. También se reflejó los trabajos de iluminación, pavimento y cordón cuneta en la ciudad, como la recientemente inaugurada ruta 89 que une la ciudad de Suncho Corral con la población de Matará, brindando a los pobladores una elemental vía de comunicación, además de los trabajos de mejora en la plaza central.

También se anunció la futura reconstrucción del salón municipal, a los efectos de convertirlo en un centro cultural que aglutine y favorezca la actividad de la región.

Posteriormente, el intendente Azar recibió las llaves de moderno camión tanque 0 Km y de una ambulancia que prestarán servicio en beneficio de los pobladores de la ciudad y de sus zonas de influencia.

“TRABAJO ARTICULADO ENTRE COMUNA Y PROVINCIA”

Al hacer uso de la palabra, el intendente Azar, agradeció el acompañamiento de todas las autoridades, como así también destacó la importancia de un trabajo articulado entre comuna y provincia, lo que permite la concreción de obras y de proyectos en beneficio de todos los vecinos y pobladores de la región. En este contexto, agradeció la predisposición de la Gobernadora para el trabajo en conjunto.

Agradeció el camión 0Km y la ambulancia enviada por la Dra. Claudia de Zamora, además del apoyo para la re funcionalización de Mercado, lo que permitirá la generación de 12 puestos que podrán brindar servicio y trabajo para los vecinos.

El diputado Nazar, expresó que “hoy es un día de fiesta y de agradecimiento, en el que el pueblo sale a la calle con sus autoridades para agradecer los logros alcanzados y el futuro prometedor en virtud de los trabajos articulados que se llevan a cabo”.

“QUE NADIE QUEDE SIN UNA VIVIENDA DIGNA”

A su turno, el senador Zamora, llevó el saludo de la Gobernadora, Claudia de Zamora, de quien dijo que lamentaba no poder acompañar a la comunidad porque es una fiel creyente de Santa Rosa de Lima, patrona de la ciudad. También les transmitió el deseo de un feliz cumpleaños a todos los pobladores e indicó que no pudo asistir por cuestiones de agenda.

Posteriormente destacó el valor social que tienen para los pobladores, la entrega de más de cien viviendas sociales y señaló que toda la obra realizada, se hizo sin endeudar a la provincia y para unidad de todos los santiagueños, más allá de los colores políticos, sociales o religiosos. En este contexto, señaló que el mayor mensaje de la Gobernadora es “que nadie quede sin una vivienda digna”, destacando que las viviendas son construidas por intendencias, comisiones municipales y ONGs.

Recordó los hombres de la historia que hicieron grande a esta ciudad, muchos de ellos trabajando en condiciones que no son las mejores, pero que no importaron porque su sacrificio permitió los logros alcanzados.

Por su parte, el Vicegobernador Neder, puso de manifiesto el valor del trabajo y el empeño de los pobladores de la región y la labor conjunta entre la municipalidad y la Provincia que permite el logro de muchos objetivos y la proyección de nuevas obras en favor de la comunidad.

Luego, señaló que entre las cosas que la gobernadora le pidió que transmitiera a la comunidad, es que ya se está proyectando los trabajos de refacción de la escuela de la ciudad.

Por último, destacó que, desde el año 2005 a la fecha se logró la unidad de la provincia en un trabajo integrado e inclusivo de todos los santiagueños y de defensa de los valores y derechos de la Provincia, lo que permitió la realización de muchas obras de infraestructura que cambiaron totalmente a Santiago del Estero y le permiten mirar el futuro con mayor confianza. Concluyó señalando que un pueblo como Suncho Corral, se merece celebrar con alegría.

El acto concluyó con el canto del cumpleaños y un imponente espectáculo musical, en donde las principales figuras fueron las presentaciones del Dúo Coplanacu y la actuación de Alkalá, además de un numeroso grupo de artistas locales que hicieron las delicias de los espectadores.