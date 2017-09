La Gobernadora inauguró refacción y ampliación de la Escuela Nº 483 y el nuevo edificio del Jardín de Infantes, en Lote 5, departamento Taboada

Los edificios fueron construidos íntegramente con fondos provinciales. Además habilitó el nuevo tendido eléctrico y alumbrado público para las zonas de Lote 5 y Lote 41 Este y compartió con los beneficiarios de 26 viviendas sociales



La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora inauguró obras de refacción y ampliación de la Escuela Nº 483 “Nuestra Señora de la Merced” y el nuevo edificio del Jardín anexo Nº 383 “Huahita Jishu” de la localidad de Lote 5, Departamento General Taboada. Además, durante su estadía en dicha localidad, la primera mandataria habilitó el nuevo tendido eléctrico y alumbrado público para las zonas de Lote 5 y Lote 41 Este y compartió con los beneficiarios de 26 viviendas sociales.

Inauguración en Escuela Nº 483

Acompañando a la Dra. Claudia de Zamora estuvo la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, el subsecretario de Promoción Humana del Ministerio de Desarrollo Social, Arq. Osvaldo Fernández, el Director General de Arq. Gabriel Lecuona, el director de la DEPSE, Raúl Trungelliti, entre otros.

Al llegar a la localidad, la mandataria fue recibida por el intendente de Los Juries, Dr. Sergio Barbur, para luego dirigirse junto a la comitiva oficial al establecimiento escolar.

Tras el corte de la cinta para dejar habilitadas las reformas y ampliación de la Escuela Nº 483 "Nuestra Señora de la Merced" y el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 383 "Huahita Jishu" anexo a la Escuela, la Dra. Claudia de Zamora acompañada de la directora de la escuela, Estela Tarchini y de la rectora del secundario, Yesica Paleta prosiguieron a recorrer las nuevas instalaciones del edificio escolar.

Cabe destacar que la escuela cuenta con 120 chicos en el nivel secundario y 64 en Itinerancia, además de 68 alumnos que corresponden al nivel primario y con 30 niños del Jardín de Infantes Nº 383 anexo a la escuela.

Durante la visita por las nuevas aulas, la Gobernadora compartió con los alumnos de segundo grado y tuvo un ameno dialogo tanto con ellos como con la docente a cargo Lucia González.

En la sala de Dirección, Estela Tarchini le fue contando a la Gobernadora detalles de la escuela y todo lo que tuvieron que pasar años anteriores con las precarias instalaciones que tenía el establecimiento. Estela recordó que “hablé con el ex Gobernador Gerardo Zamora allá por el año 2013. En el festival del Suri le presenté la carpeta, el Dr. me prometió que iban a arreglar la escuela -contó- y ya en su gestión Señora Gobernadora tengo todo esto. Es hermoso. Tengo que agradecerle por todo esto" señaló Estela.

"Todo esto es de su gestión -subrayó la Directora- como también la creación del Secundario" señaló y concluyó “dos pilares como son la educación y la salud son su preocupación. Muchísimas gracias por todo”.

Estela Tarchini que hace 35 años que esta radicada en el Lote 5, al ver todas las obras no pudo ocultar su emoción y alegría y dijo “Gracias Gobernadora -remarcó- porque hoy nos ha demostrado que los dos pilares fundamentales por lo que usted brega es la educación y la salud. Aquí a 300km de la ciudad de Santiago del Estero, en medio del monte santiagueño tenemos esta hermosa escuela".

En el aula de los alumnos de 3 año del nivel secundario, la profesora a cargo le comentó a la Gobernadora sobre el trabajo que llevan adelante los jóvenes, con los distintos talleres, para que tengan una buena salida laboral en un futuro. Luego, la Mandataria habló con los chicos quienes le contaron sobre las actividades que realizan a diario, como así también los kilómetros que tienen que recorrer todos los días para llegar a la escuela.

A continuación, la Primer Mandataria se trasladó hasta el sector del patio cubierto en donde estuvo junto a los pequeños del Jardín de Infantes, que contaban con su nuevo edificio.

Hermanas Instituto “Servidores del Señor y la Cruz de Matará”

La Dra. Claudia de Zamora estuvo junto a las hermanas María del Consolador, María de la Purificación y María Montiel del Instituto “Servidores del Señor y la Cruz de Matará”. Las hermanas, le contaron a la Gobernadora sobre el trabajo que realizan en la zona, recorriendo los distintos lugares en los alrededores de Los Juries para trasmitir sus creencias y pensamientos a todos los jóvenes y niños de una parte del departamento Taboada.

Final del recorrido

Terminando su visita, la máxima Autoridad de la Provincia recorrió la biblioteca, el comedor, la sala de informática y el laboratorio. En todos los sectores, la Dra. Claudia de Zamora observó los nuevos elementos con los que cuenta la escuela y recalcó la importancia de la “igualdad de oportunidades” en todos los establecimientos de la Provincia, ya sea en capital, Banda o en el interior más profundo del territorio de Santiago del Estero.

Con mucha algarabía y emoción, las autoridades de la Escuela Nº 483 “Nuestra Señora de la Merced” despidieron a la Gobernadora, luego de vivir una mañana histórica e imposible de olvidar para la localidad del Lote 5, y todo el departamento General Taboada. Con elogiosos conceptos y regalos artesanales el intendente de Los Juríes, Dr. Sergio Barbur y los docentes le expresaron su agradecimiento por cumplirle un sueño tan anhelado para toda la comunidad educativa de Lote 5 y sus alrededores.