La Gobernadora recibió a alumnos de la localidad de Melero, Dpto. Juan F. Ibarra

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora recibió en el salón de acuerdos de Casa de Gobierno, alumnos y docentes de la escuela Nº 1107 “Lucio V. Mansilla” de la localidad de Melero, en el departamento Juan Felipe Ibarra.

El director del establecimiento, Marcelo Salto le comentó a la primera mandataria provincial sobre las actividades que desarrolla el establecimiento escolar. Por su parte, la maestra de nivel Inicial, Débora Corvalán le comentó que el “jardincito tiene niñitos de 3, 4 y 5 años”.

La Dra. Claudia de Zamora, no ocultó su alegría y felicidad de poder compartir un momento muy especial junto a los alumnos. “Estoy feliz de que me visiten”. Me encanta recibir a los niños de nuestras escuelas del interior de la provincia”.

En su dialogo con los más pequeños la Gobernadora, conoció a Rodrigo Rodríguez y Ulises González, quienes están incluidos como parte del programa de apertura a chicos con capacidades diferentes. La Dra. Claudia de Zamora se mostró muy feliz y destacó el trabajo de los docentes.