Roxana Carabajal: "Que los demás no me den un lugar por ser mujer, es un problema de ellos"

La agradable temperatura registrada la noche del sábado fue el marco propicio para que las miles de personas que se acercaron a disfrutar de los espectáculos por el 113 aniversario de la ciudad de Tintina, bailaran y se deleitaran con artistas de talla internacional como Roxana Carabajal.

La cantautora bandeña encandiló con su carisma, y además de interpretar sus nuevas canciones, hizo un repaso por los clásicos con ADN “Carabajal”. Fueron dos horas de show donde además pidió por el esclarecimiento de la muerte de Santiago Maldonado y el pequeño “Marito” Salto.

Al finalizar habló en exclusiva con Sur Santiagueño y dijo sentirse “muy feliz”, al tiempo que manifestó su alegría por volver a la ciudad de Tintina. “A la gente le encanta escuchar nuestras chacareras de antes, son un público más tradicionalista…”, manifestó.

Adelantó a Sur Santiagueño que están preparando un nuevo material que lo grabarán en Upianita. “Va a ser en formato DVD, como un vivo. Tenemos muchas canciones nuevas que las hemos presentado aquí como Día para celebrar, Despiértanos salitrales, Sólo un Dios, Monte Sublime…”, indicó.

Dijo que la última vez que estuvo en la “Capital del Quebarcho” estuvo con su padre Carlos Carabajal. “Son hermosos recuerdos los que tengo de la gente que ama a la chacarera, que respeta el folklore”, indicó.

Sobre el feminismo

Consultada sobre su postura ante los movimientos feministas, y las denuncias de acoso que se van conociendo en distintos ambientes como el cine, la radio, la cantautora sostuvo: “Apoyo todos los movimientos desde el lado de la paz, de la esperanza, del amor, de la libertad. Ahí estamos todos los que somos de almas buenas, no así los que hacen daño, estas personas que son desalmadas, y que cometen estos terribles episodios de violencia. La lucha es contra ellos”.

“Lo único que deseamos en esta vida es cuidar el tesoro sagrado, y siempre tenemos que lidiar con estos malos hombres, y malas mujeres también, porque no podemos decir que solamente los hombres son. A nivel general podemos decir que la lucha la vamos a seguir entre todos para que no existan más casos como el de Santiago Maldonado o el de Marito Salto, Patricia Villalba y Leyla y tantos otros que hay”, sostuvo.

Precisó que en el “mundo de la música” ella no reniega ni se hace problema porque “cada uno es lo que es y aporta desde su lugar. Como mujer trato de hacer lo mejor posible y que los demás no me den un lugar porque sea mujer es un problema de ellos. Yo creo que cada uno tiene un lugar en este mundo del folklore y que si uno lo sabe cuidar permanece”, concluyó.