ADN confirmó que Daniel Amaya es el padre de la bebé que esperaba Dalma Barreto

Primicia-. La situación procesal de Daniel Amaya y su sobrino Benjamin Kasinsky es cada vez mas comprometida en el marco de la causa del brutal crimen de Dalma Barreto, hecho de sangre registraro en el paraje Las Arenas, departamento Belgrano. Ahora, la fiscal Dra. María Emilia Ganem no solo pidió la prorroga de detención por 2 años de los acusados sino también dio a conocer que, según los resultados de ADN, Daniel Amaya es el padre de la bebé que estaba gestando Dalma Barreto en el momento de ser asesinada. Todo esto surgió en la audiencia que acaba de finalizar en el Centro Judicial Añatuya.

Otro dato que no es menor : Kasinsky pidió cambio de lugar de detención y quiere compartir celda con su tío, Daniel Amaya, qu está alojado en la comisaría de Herrera, Avellaneda. Este pedio obedece a que Kasinsky estudia a distancia para terminar la secundaria y donde se encuentra alojado en estos momentos, alcaidía Departamental 13 de Añatuya, no puede hacerlo.