Chery Glardon candidato a comisionado municipal de Malbran

Chery Glardon candidato a comisionado municipal, tiene el apoyo del senador Zamora y el vice gobernador Neder, se postula a comisionado trayendo nuevas propuestas para cambiar esta localidad, proviene de una familia política por ende desde adolescente se mantuvo gestionando con ayuda social y obras para esta localidad; De esta forma siempre se mantuvo a disposición del vecino y familias de Malbran para ir solucionando los problemas. Chery dice "me destaque siempre por la gestión en la construcción de viviendas como también la reconstrucción de distintas instituciones educativas y deportivas como la biblioteca y espacios del club asociación deportiva Malbrán".

En dialogo con Sur Santiagueño expreso: “Desde muy pequeño por educación de mi familia me enfoque en gestionar por el bien común de mi pueblo y nunca deje de hacerlo con grandes proyectos como por ejemplo el deseo de un terciario para la localidad que nos está faltando”.

“Hay prioridades que están un poco descuidadas como el tema de la salud, aquí si vos te enfermas a las 2 de la mañana no hay nadie”; “Como también la cuestión del matadero que no se encuentra en las condiciones que debería estar, son necesidades básicas que quiero cambiar entre muchas más, estas son las que uno ve como más urgentes como también la falta de trabajo, pero para cambiar hay mucho, por esa razón es que me postulo para poder llevarlas adelante.

“Sin ser comisionado he logrado conseguir construir viviendas para la gente que más necesita ya están para entregar 4 viviendas y tengo 11 aprobadas en construcción a través de la asociación civil desarrollo y progreso del sur”.

Cabe destacar que Glardon realizó el festival solidario Malbrán canta en benefició a los afectados por las grandes lluvias a principio de año en la localidad.