Inauguraron 26 viviendas en Lote 5

Durante su actividad en el departamento Taboada, la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora inauguró 26 viviendas sociales en la localidad del Lote 5, departamento Taboada, beneficiando a familias de diversos parajes del departamento.

Acompañando a la Dra. Claudia de Zamora estuvo la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, el Subsecretario de Promoción Humana del Ministerio de Desarrollo Social, Arq. Osvaldo Fernández, el Director General de Arq. Gabriel Lecuona, el director de la DEPSE, Raúl Trungelliti y el Intendente de Los Juries, Sergio Barbur.

La primera mandataria estuvo presente en la vivienda de Analía Mónica Giménez en donde llevó a cabo el pequeño y emotivo acto para dejar inauguradas más viviendas en el territorio provincial.

En este sentido, luego del corte de cinta la primera mandataria recorrió el interior de la vivienda junto a Analía y su familia, en donde se interiorizó de la historia de vida de los suyos, y todos los problemas que tuvieron que pasar en la vivienda precaria.

Durante el acto, los vecinos fueron demostrándole su profundo agradecimiento y compartían la emoción de poder contar con una vivienda digna después de muchos años de lucha.

Cabe destacar que en esta oportunidad, 20 viviendas fueron realizadas por la Municipalidad de Los Juries y las demás fueron construidas por la Asociación de la Violencia contra la Mujer, con su presidente Karina Bonano; la Cooperativa Agropecuaria Los Juries, con su presidente Gerardo Malano y la Cooperativa Pequeños Productores de Los Juries, con el presidente Hugo Villavicencio.

Palabras de la Gobernadora

"Este programa es uno de los pilares fundamentales de esta gestión de Gobierno, que nace hace cuatro años y que lo hemos elaborado con el objetivo de erradicar todos los ranchos de la Provincia y las viviendas precarias. Para eso trabajamos, junto al intendente, junto a las Comisiones Municipales, junto a las Organizaciones no Gubernamentales, junto a la comunidad organizada".

"Los vuelvo a convocar -reiteró la Gobernadora- para que se sumen y conozcan este programa porque es la única manera que tenemos de llevar dignidad a todas las familias santiagueñas pero siempre comenzando por los más necesitados. Dignidad en el lugar de sus afectos, de sus raíces sin que tengan que emigrar a otros lugares".

Finalmente, la Dra. Claudia de Zamora le agradeció a todos la presencia y enfatizó en "mirar para adelante, porque no me queda duda, que si trabajamos con muchísima esperanza podemos construir un Santiago mejor en donde estemos incluidos todos".