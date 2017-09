Silvia Giusti, candidata a Comisionado Municipal de Guardia Escolta

Me gusta hacer cosas por el pueblo, continuar los proyectos que hay presentados que no se pudieron ejecutar por que llevan tiempo, por ejemplo hay un expediente presentado en Buenos Aires en donde solicitamos la construcción de 37 vivienda que estarían en construcción en principios del 2018, ya tenemos el terreno cedido por un grupo inversor. La construcción del destacamento policial, proyecto de viviendas sociales.-

Me interesa el arreglo de la Plaza, donde se va a instalar una hermosa fuente flotante, refacción de los juegos y la instalación de un gimnasio al aire libre, y construir la entrada al pueblo, tenemos un camión volcador nuevo.

En trabajos mayores se construirá la acequia al costado de la avenida, iluminación ampliada en todas las calles, en salud, mi mayor preocupación es gestionar médicos permanente en el hospital de Guardia Escolta y gestionar ante el Ministerio de Salud la posibilidad de que en caso de suma gravedad, la ambulancia pase a tostado, que es centro de salud más cercano y de mucha complejidad.-

Me preocupa el tema de las pulverizaciones, ya que el pueblo está rodeado de campos y sería bueno un estricto control de la aplicación de los productos que se usan para fumigar.-

Pienso colaborar con todo organismo no gubernamental y especialmente con la gente que más necesita, siguiendo los lineamientos del actual comisionado

El actual Comisionado me está acompañando, pero el 11 de diciembre termina su función y se va, no está previsto que integre mi equipo de trabajo aunque seguramente acudiré para solicitarle algún consejo o asesoramiento.-

Si Dios quiere y tengo la suerte de ser elegida Comisionado Municipal, gestionare todo lo que sea posible a nivel gubernamental, toda mi vida me he manejado sola, hasta tuve la desgracia de perder mi esposo, crie y eduque mis tres hijo, siempre sola enfrente todos los problemas, he hablado con el actual senador, con el Jefe de Gabinete, con los Ministros y todos me han ofrecido su apoyo por se yo la candidata oficial del Frente Cívico en Guardia Escolta