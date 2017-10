La gobernadora dejó inauguradas viviendas Son 15 ubicadas en diferentes barrios de la ciudad Capital y La Banda

Continuando con la erradicación de ranchos y viviendas precarias y, a la vez, brindar una casa digna a las familias que más lo necesitan, La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora dejó inauguradas 15 viviendas distribuidas en distintos barrios de la ciudad Capital y la Banda.

En la oportunidad fueron beneficiados: Milena Laura Belén del barrio Huaico Hondo; Rosa Orellana del barrio Mosconi; Gravielda Orieta del barrio Colon; Mercedes Rivero del barrio Bruno Volta; Hugo López del barrio Juan Felipe Ibarra; Nélida Esperguin del Barrio 8 de abril; María Eugenia Díaz del barrio Reconquista; Ana Salto del Puestito San Antonio; Irlanda Cáceres del Barrio Almirante Brown y Milagros Juárez, del barrio General Paz todos oriundo de la Ciudad Capital.

En tanto, las viviendas en la Banda fueron: Sonia Torres del Bº Matadero Viejo; Fernanda Mautino del barrio Palermo; Rosa Vega y Claudia Díaz ambas del barrio Rio Dulce y por último, Daniela Savin del barrio Los Álamos.

La Dra. Claudia de Zamora estuvo en la vivienda de Sonia Torres, en el barrio Matadero Viejo en la Banda, quien junto a su hijo Facundo de tres añitos y Verónica de 15, le dieron una cálida bienvenida y recorrieron juntas la nueva casa de la ciudadana bandeña. Durante el encuentro, la primera mandataria se informó de la historia de vida de la familia y de los múltiples problemas que tenían en la vivienda precaria donde habitaban anteriormente junto a sus otros 4 hijos, que al momento de la visita de la Gobernadora estaban en la escuela. Sonia, en nombre de toda su familia le expresó a la Gobernadora que tener su vivienda digna era un sueño difícil de alcanzar y manifestó con mucha alegría, “muchas gracias Señora Gobernadora”.

También, la primera mandataria se dirigió hasta el Barrio Huaico Hondo de la ciudad Capital, donde estuvo con Laura Belén Milesi y su hijo Thiago Valentín de 3 años, que padece encefalopatía crónica no evolutiva. La Dra. Claudia de Zamora se interiorizó del tratamiento de Thiago que lleva adelante todos los días. Laura le fue contando que lo realiza en el I.P.R.I. Instituto Provincial de Rehabilitación Integral, en qué consiste la rehabilitación y la evolución que tuvo el pequeño a lo largo de estos meses. Además, Laura le mostró a la Gobernadora el cochecito especial que usa su nene, que se le otorgó, meses atrás, por disposición de la Dra. Claudia de Zamora.

Finalmente, Laura Milesi le agradeció por toda la ayuda que le brinda a su pequeño hijo y también por una vivienda digna para vivir junto a su familia. “Gracias por venir fue un gusto poder compartir este momento con Usted Gobernadora”, agregó la vecina.

A pocos metros se encuentra la casa de de Rodolfo Bulacio, un hombre no vidente de 50 años, que la esperaba junto a su mamá Sofía Luci para brindarle un profundo agradecimiento por la nueva casa que le entregaron tiempo atrás.

Rodolfo, junto a su mamá Sofía le contaron de su familia, de su historia de vida durante toda la charla que tuvieron con la Gobernadora de la Provincia.

En el barrio Juan Felipe Ibarra, la primera mandataria visitó la casa de Hugo López y Yesica Ledesma. Recorrió, primero la antigua vivienda precaria donde vivía la familia y luego se trasladó hasta el interior de la nueva casa.

Tanto Yesica como Hugo se mostraron muy sorprendidos de tener a la Gobernadora en su vivienda, “no la esperábamos”, le dijeron. “Estamos muy agradecidos –agregó Yesica- gracias por su gestión. Es un sueño cumplido la verdad, porque lo esperábamos hace mucho tiempo” destacó la vecina, quien junto a su esposo le contaron además a la Dra. Claudia de Zamora los problemas que tenían años anteriores con la precaria vivienda.

La Gobernadora de la Provincia se trasladó hasta la vivienda de Rosa Orellana y su hijo Walter Rodríguez, ubicado en el barrio Mosconi de la Capital. Al llegar, Rosa le mostró como vivía anteriormente y todos los problemas que tenían en la vivienda.

Rosa como su hijo Walter hablaron de las distintas actividades y ocupaciones que realizan ambos para llevar adelante a la familia.

Al terminar, Rosa le brindó un fuerte abrazo. “Muchísimas Gracias Gobernadora”, fueron algunas de las palabras que expresó la vecina del barrio Mosconi.

Cuando la Gobernadora se retiraba observó el hermoso jardín de Rosa y la gran cantidad de plantas florales, tan bien cuidadas, que hay en el mismo. “Soy una admiradora de las plantas, me encantan”, dijo la Dra. Claudia de Zamora.