La Gobernadora dejo habilitadas 71 viviendas en Santa Rosa de Lima

De esta manera, las familias que antes vivían en viviendas precarias y otras hechas de nylon; hoy tienen su techo digno. Durante la emotiva visita, la Dra. Claudia de Zamora anunció la construcción de 80 viviendas más para el sector

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora dejó formalmente habilitadas 71 viviendas en el complejo habitacional Santa Rosa de Lima de la ciudad Capital. Cabe remarcar, que estas viviendas cuentan con los servicios de luz y agua. Además, la primera mandataria Provincial anunció la construcción de 80 viviendas más.

Es de destacar que en una anterior visita al barrio Santa Rosa de Lima, la primera mandataria provincial dialogando con los vecinos escuchó las necesidades de viviendas y ahora estos pedidos se hacen realidad con la inauguración de 71 viviendas y el importante anuncio de otras 80 que comenzaran a construirse próximamente.

Es importante resaltar que anteriormente, los hoy beneficiarios, vivían en casas muy precarias en su mayoría construidas con nylon y ahora cuentan con sus viviendas dignas, que constan de dos dormitorios, baño, lavadero y galería. La mampostería es de ladrillo portante, techo de losa alivianada. En su totalidad revocado y pintado.

Los vecinos y beneficiarios destacaron la permanente sensibilidad social de la Gobernadora de la provincia que siempre permanece atenta a las necesidades de las familias, en especial de aquellas más vulnerables.

La Dra. Claudia de Zamora realizó el corte de cintas en la casa de Yudith More, dejando formalmente habilitadas las 71 viviendas del sector, junto a la secretaria Técnica del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Sara Ayuch. En el interior de la vivienda, Yudith le contó su triste historia y del problema que tuvo con su antigua vivienda “tenía mi casita en el primer pasaje –recordó- y un día se incendio toda mi vivienda por dejar una estufa prendida. Habían cortado la luz y salimos mi marido y yo, y luego dio de golpe la luz y allí se me quemaron las cosas, fue un desgracia con suerte”, contó Yudith.

“Muchísimas gracias Gobernadora”, relató emocionada Yudith. “Tener una vivienda digna para criar a mis hijos es algo increíble”, agregó la vecina y expresó “que Dios la bendiga para que continúe ayudando a los que menos tienen”.

Es importante, además, mencionar el permanente contacto de la Gobernadora con los niños, a quienes les manifiesta un afecto muy especial.

Los vecinos del barrio Santa Rosa se mostraron muy felices con la presencia de la Gobernadora y no ocultaban su alegría y algarabía de ver concretado su tan anhelado sueño de tener una vivienda digna.

Asimismo, la Dra. Claudia de Zamora también se interiorizó del trabajo que llevan adelante las distintas áreas de gobierno, para brindar todos los servicios que necesitan los ciudadanos, dándole soluciones a la gente del lugar. En este sentido, durante los diálogos que mantuvo la Dra. Claudia de Zamora, habló con el personal de la UPA Nº 5 del barrio Autonomía quien le contó el trabajo que vienen realizando y las distintas actividades que tienen programadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio ampliación Santa Rosa.

Palabras de la Gobernadora

“Estoy muy contenta por haber cumplido aquella promesa de unos meses atrás cuando vinimos a visitarlos”, señaló. “Seguramente en ese momento hubo mucho que no estaban muy convencidos de que esto iba a ser realidad –siguió- y de que todas aquellas familias que no vivían en buenas condiciones y estaban en un asentamiento aquí cerca iban a tener su vivienda propia, su vivienda digna donde vivir ustedes junto a su hijos. Hoy esa promesa es realidad –destacó la Gobernadora- aquí estamos cumpliendo con esa palabra empeñada, por eso estamos muy contentos de saber que ahora van a vivir dignamente ustedes”.

Luego la primera mandataria realizó un anuncio más que importante, “en los próximos días vamos a comenzar a construir 80 viviendas más, donde se han sacado todos los asentamientos y las casas precarias que estaban habitando antes. En ese sitio se van a construir 80 viviendas con todos los servicios que tienen ustedes” subrayó.

En otro orden, la Gobernadora les pidió a los vecinos organizarse y ayudarse mutuamente por el bienestar de todos. “Desde el Estado hemos puesto nuestro granito de arena, los vamos a seguir acompañando no termina esto aquí, pero ahora quiero pedirles que ustedes colaboren, que cuiden el barrio y las viviendas para poder mantenerlo y vivir en forma armónica” enfatizó.

La Gobernadora remarcó luego “los voy a seguir acompañando, desde el lugar que me toque estar. Si el Pueblo me acompaña con su voto este 22 de octubre y llego a ser Diputada Nacional y si no se da, desde el lugar que me toque estar voy a seguir acompañándolos. No me voy a desentender sobre todo de la cuestión social que le he dado tanta impronta en esta gestión de gobierno”, expresó la Titular del Poder Ejecutivo.

“En ese sentido quédense tranquilos –le dijo a los vecinos- porque no va a ser la última vez que me tengan por el barrio visitándolos, ayudándolos y escuchándolos y tratando de gestionar todo lo que esté a mi alcance. En eso sigan contando conmigo”.

Por último, la Gobernadora de la Provincia le trasladó el cariño y el saludo del Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, “el permanentemente tenía el sueño, y me preguntaba cómo iba el barrio, porque sabía las distintas necesidades de todos ustedes. Les manda el cariño, el acompañamiento y el compromiso de que si es el próximo Gobernador se compromete a seguir ayudándolos y acompañándolo para mejorar cada vez más” finalizó la Dra. Claudia de Zamora.

Al retirarse, la Primera Mandataria recibió el saludo de los beneficiarios y de los vecinos del barrio que se acercaron para brindarle todo su cariño y acompañamiento. Tanto jóvenes, niños y adultos le agradecieron por todo lo que viene realizando en la Provincia, bregando siempre por los santiagueños que más lo necesitan, haciendo especial hincapié, como lo fue toda su gestión, en el aspecto social.