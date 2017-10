Mirolo participó de los festejos por las Bodas de Plata del Jardín de infantes de Los Romanos

En la mañana del martes el intendente Pablo Mirolo participó de los festejos por las "Bodas de Plata" del jardín de Infantes 253/40 "Rincón de Sueños" de la localidad de Los Romanos.

En la oportunidad, el candidato a gobernador por la lista 501 estuvo acompañado por la candidata a comisionado municipal de Los Romanos por el Frente Renovador 1País, Silvina Godoy.

En un emotivo acto se rindió homenaje a ex alumnos y ex docentes de la institución.

En la oportunidad, Mirolo entregó un reconocimiento a la maestra del jardín de infantes, Mirian Andrada, quien agradeció el acompañamiento del referente del massismo en esta fecha tan importante para la comunidad local.

"Agradezco a las autoridades por la invitación a participar de esta fiesta en donde se rinde homenaje a hombres y mujeres que lucharon para fundar este jardín de infantes, es mi deseo el que puedan seguir trabajando y alcanzando cada una de las metas que se propongan", señaló Mirolo.

Asimismo, la docente entregó a las autoridades presentes productos artesanales como recuerdo de los festejos por las Bodas de Plata.

Al finalizar, el público presente disfrutó de un espectáculo folclórico encabezado por alumnos y ex alumnos de la institución y de un almuerzo comunitario.