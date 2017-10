Entrevista a Mabel Díaz, candidata a Diputada Provincial de Selva por Cambiemos

Mabel Díaz quien tomara trascendencia a nivel nacional hace pocos meses atrás por ser visitada de manera no protocolar por el Presidente de la Nación el Ing. Mauricio Macri mantuvo una charla con el "Sur Santiagueño" de cara a las próximas elecciones del 22 de Octubre.

La Candidata a Diputada Provincial manifesto que "como parte de mi tarea en Cambiemos, salgo hacer timbreo todos los sábados donde la gente me expresa sus necesidades y eso lo envío a través de audios o fotos al Pro en Buenos Aires o Santiago Capital".

En otro tramo de la entrevista os dijo "me gusta el trabajo voluntario llevando donaciones a localidades que lo necesitan, y agradezco a la gente de mi ciudad por su actitud solidaria".

Con respecto al acto eleccionario del 22 de octubre expresó "le pido al vecino que vote a la Lista 503 de Cambiemos para el crecimiento de selva con obras, fuentes de trabajo ya que contamos con el apoyo del presidente con quien tenemos contacto directo en Nación; que piensen antes de votar, piensen en el futuro de sus hijos y nietos que son el futuro de este cambio".