Rene Meshler, Candidato a Comisionado Municipal de Colonia Alpina: elecciones y balance de gestión

El Profesor Rene Meshler actual Comisionado Municipal de Colonia Alpina (Departamento Rivadavia) de frente a las próximas elecciones, apuesta a su reelección por lo cual sostuvo una entrevista con nuestro periódico en la cual realizó un balance de su gestión la cual la dividió en la siguientes áreas:

Salud: "con grandes logros, contratando médicos y acuerdos con hospitales de Selva y Ceres; contamos con la atención de médicos, bioquímico y servicio de ambulancia propio. Se cubren tratamientos de alta complejidad, medicamentos, laboratorio, traslados y pasajes para nuestros pobladores".

Acción social: "se cuenta con la atención permanente de una Asistente Social; se tramitaron pensiones y se trabaja para cubrir necesidadees de infraestructura, ampliaciones, mejoramiento de viviendas, baños todo esto para mejorar la calidad de vida de las personas".

Obras Públicas: "con el apoyo de Gobierno de la Provincia realizamos muchas obras como el Natatorio Municipal, Plaza Saludable, Red de agua potable; reciclamos basura mediante un convenio con la embajada de Alemania; ampliación y mejora de calles y veredas. Contamos con tres programas habitacionales; estamos adheridos al Plan de erradicación de Ranchos; somos la primer Comisión Municipal que posee sistema de iluminación led; trabajamos de manera aunada con los Consorcios Camineros; mediante gestiones a nivel provincial y nacional nos equipamos con maquinaria y vehiculos mejorando nuestro parque automotor".

Cultura y Deporte: "contamos con diez talleres municipales gratuitos; dos eventos destacados a nivel nacional el "Festival del Tambero" y la travesía "Santiago Adentro". Apoyamos a todas las escuelas de la región mediante infraestructura y equipamiento".

Para finalizar su balance de gestión el Profesor Meshler puntualizó, "se ha crecido muchísimo; Colonia Alpina se ha destacado por la cantidad de obras y por el crecimiento sustancial en la calidad de los servicios que brindamos y hacen un mejor vivir en esta localidad".

Con respecto a las elecciones próximas manifestó: "en nuestra gestión hemos trabajado en forma conjunta sin bandería política teniendo objetivos claros que lleguen a cada uno de los miembros de nuestra sociedad y eso conlleva a una mayor responsabilidad al ser candidato único; siendo esto un desafío mayor porque una comunidad completa me esta dando su confianza en el crecimiento de Colonia Alpina."

"Debemos votar a la Lista 502 porque el Frente Cívico es la unificación de varias fuerzas políticas donde se trata de incluir, integrar a todos con una propuesta de desarrollo y crecimiento para Santiago del Estero. La posibilidad de contar con cuatro Diputados nacionales nos permite que Santiago pueda seguir creciendo en obras y servicios" expresó Meshler, "la representatividad que tengan nuestros Diputados dentro del Congreso es imprescindible para que la provincia no pierda posibilidades de seguir creciendo"; "sin dudar, este Frente Cívico que lidera el Dr. Gerardo Zamora ha logrado un cambio sustancial en la provincia desde lo mas interno como las Salinas de Ambargasta hasta comunidades como Colonia Alpina" declaraba el candidato a comisionado Municipal, "por eso necesitamos seguir transformando y progresando en este Santiago del Estero y mi voto de confianza para este 22 de octubre es la lista 502, porque no solo le sirve a Colonia Alpina sino a toda la comunidad y está pensado para que Santiago siga creciendo y tengamos cada vez menos pobreza y menos necesidades" expresó para finalizar esta entrevista.