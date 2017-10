Intendente Infante: “El respaldo de la gente nos motiva a comprometernos con cada santiagueño”.

El contundente triunfo del Frente Cívico por Santiago, con más de 68 por ciento de los votos, permitió que la formula Zamora-Neder, sea la que gobierne la provincia, se cuente con la mayoría de Diputados provinciales en dicha cámara y que ingresen los tres candidatos a Diputados Nacionales. Es decir, un arrasante triunfo, tal como el espacio político liderado por el Dr. Gerardo Zamora tiene acostumbrado.

El Intendente de la Capital y electo Diputado Nacional, Hugo Orlando Infante, se refirió a la jornada cívica que se vivió en todo el país, expresando que: “Es una gran satisfacción contar con el respaldo de los santiagueños y a su vez es una enorme responsabilidad que asumimos ante toda la provincia de trabajar por y cada uno de los que la conformamos. El proceso eleccionario fortalece mucho la democracia, más aún cuando los comicios se desarrollan con total normalidad”.

Destacó también que entre los diputados provinciales elegidos, por el voto popular, se encuentran concejales que hoy forman parte del Honorable Cuerpo de la ciudad, en este sentido, dijo: “Al asumir banca en la Cámara de Diputados, casos de las selectas diputadas Coman y Sayago, deberán asumir los concejales suplentes, lo que será tratado oportunamente con el Senador Nacional, Gerardo Zamora, para que el proceso sea el que corresponde y de esta manera garantizar la continuidad del trabajo que se realiza en la ciudad desde el Concejo Deliberante”.

Dijo también que: “el trabajo que se realiza no fue en torno a las elecciones, jamás se trabajó por cercanía a una de ellas, al contrario, trabajamos todo el año porque esa fue la responsabilidad asumida ante los vecinos que depositaron en nosotros su confianza”.

Subrayó que “es por eso que hoy se habilita la semipeatonal de calle Libertad en el tramo comprendido entre Belgrano y 24 de Septiembre, mientras que el que se encuentra entre Independencia y La Plata se encuentra próximo a habilitar también”.

Destacó que “ya inició idéntico trabajo en calle Avellaneda, entre Belgrano y 24 de Septiembre, habiéndose concretado oportunamente una reunión con frentistas de la zona que se han comprometido a trabajar conjuntamente para la celeridad de la obra. Plantearon que podía extenderse en un plazo de tres meses dicho tramo cuando, en realidad, sólo será de un mes y medio plazo destacando que dicha obra se realiza en tramos hasta llegar a 25 de Mayo. Es decir que el circuito de semipeatonal abarcará calle 9 de julio desde Belgrano a Buenos Aires, esta última hasta Libertad, continuando por La Plata hasta Pellegrini y desde esta última hasta Belgrano”.

“El tramo que inició en calle Avellaneda, se extenderá hasta fines de noviembre trabajando doble turno, ya que el mes de diciembre es de mucha concurrencia por parte de los vecinos, es por eso, que durante el último mes de año se frenarán dichas obras, hasta retomar las mismas”, expresó Infante.

Se refirió también a la obra de Avenida Belgrano, indicando que “ya se encuentra prácticamente finalizada colocándose los macetones en la platabanda que se extienda desde Rivadavia hasta Alsina cuya función es para que la gente se acostumbre a cruzar por las esquinas restando 20 días aproximadamente más para la finalización de las platabandas”.

Infante: “Estoy abocado a la Municipalidad de la Capital porque la quiero tanto a la ciudad que, todo lo que hago, me parece poco”.

Con estas palabras, el Intendente, Hugo Infante destacó su compromiso para con la ciudad entendiendo que pronto asumirá como Diputado Nacional señalando que “van a quedar muchas obras en ejecución, muchas licitadas entre ellas el cruce hacia el Parque Aguirre, por la calle donde se encontraba el Zoológico Municipal, es decir, una unión hacia el Parque Aguirre, hacia el Parque de los Niños. También, se licitará una nueva obras de gas que beneficiará a más de mil vecinos que se suman a las que se encuentran en plena ejecución destacando que todo esto se realizará con fondos propios de la comuna”.

“Si me tengo que llevar por lo que el vecino me dice, debería asumir la banca en el mes de octubre del año que viene, me han manifestado su alegría por la banca y a su vez su tristeza porque debo deja la intendencia para cuidar los intereses de los santiagueños a nivel nacional. Es muy reconfortante saber que durante estas gestiones hemos dado respuesta a cada planteo realizado y con el mismo compromiso con el que trabajo en la Capital lo haré desde la Cámara de Diputados Nacionales”, enfatizó el Intendente Infante.

“Somos contrincantes en una elección pero con el compromiso de trabajar por nuestro país, tendremos diferencias ideológicas pero si nos va mal como país nos va mal como provincia”, finalizó el Intendente Infante.