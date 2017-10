En la Cámara de Diputados, el Frente Cívico tendrá mayoría absoluta

La nueva composición de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero tras las elecciones incluirá una nueva fuerza política mientras que otra perderá representación en el recambio que se hará a partir del 10 de diciembre próximo. El nuevo mapa de la Legislatura santiagueña con los resultados de estas elecciones señala que el Frente Cívico contará para la próxima etapa legislativa con 29 bancas, lo cual le permitirá contar con los 2/3 de los escaños, que le asigna la mayoría absoluta para la aprobación de diferentes leyes. Cambiemos incorpora 7 legisladores a la Cámara de Diputados. Por su parte, el Frente Renovador Un País logró ubicar 4 diputados provinciales.

El sector que no alcanzó los sufragios necesarios para obtener representatividad legislativa fue Cruzada Santiagueña que no alcanzó el 2% del total de votos emitidos. Asimismo, los partidos nuevos que se integraron a la vida política santiagueña durante este último tiempo, tampoco alcanzaron a obtener una representatividad en la Legislatura provincial. El Partido Reformador, La Nueva Izquierda, el Partido Renovar, el Movimiento Fundacional y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) no alcanzaron a reunir el 1% de los votos positivos emitidos durante la elección, según los datos que surgieron del escrutinio provisorio.



FRENTE CÍVICO

1- Cristian Oliva

2- Anita Herrera

3- Carlos Silva Neder

4- Liliana Romero

5- Rubén Blasquez

6- María Luján Sabalza

7- Juan Sequeira

8- Silvia Sayago

9- Amado Chamorro

10- Ofelina Santucho

11- Mario Cantoni

12- Florencia López Castro

13- Luis Humberto Villavicencio

14- Marcela Antonia Soria

15- Antonio Romano

16- María del Valle Brandán

17- Daniel Zamora

18- Julia Antonia Comán

19- Néstor Humberto Salim

20- Claudia Alejandra Makoul

21- José Luis Krede

22- Nélida Clementina Sosa

23- Antonio Marcelo Nazar

24- Elia Esther del Carmen Moreno

25- Victor Manuel Paz Lescano

26- Marta Amalia Regalado

27- Orlando Nicolás Ávila

28- Georgina Marcela Sosa

29- Rómulo Edgardo Bravo

CAMBIEMOS

1- Rodrigo Posse

2- Claudia Juares Fantoni

3- Patricia Nuñez

4-Gerardo Floridia

5- Falvia Maldi

6- Lisandro Becker

7- Leticia Vittar

FRENTE RENOVADOR

1- Fernando Giménez

2- Verónica Larcher

3- Juan Manuel Baracat

4- Claudia maría Eugenia Acuña