Asumió el nuevo Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad Capital

El Intendente de la Municipalidad Capital, Hugo Orlando Infante, puso en función a José Marcelo Banegas, como nuevo Subsecretario de Gobierno. El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal.

Mediante Decreto Nº 530 “G”, asumió como nuevo funcionario de la Subsecretaria de Gobierno, Marcelo Banegas.

El Intendente Infante felicitó a Banegas y dijo “te deseo la mejor de las suertes. Estoy seguro que no me equivoqué de apoyarme en la juventud, y esto me fortalece mucho”.

“La idea mía siempre fue que el gabinete estuviese, formado por gente joven y comprometida. Me demostró no solo a nivel capital, sino también a nivel país, de que la juventud es el futuro del país”, finalizo el Jefe comunal.

Por su parte, Banegas se expresó diciendo “quiero agradecer al Intendente Infante el confiarme esta nueva responsabilidad. Es muy importante para nosotros que, alguien como el jefe comunal, nos confíe un lugar en su gabinete, y la importancia que tiene, en la historia de nuestro partido, el lugar que nos da a los jóvenes”.

También agregó “es muy importante la oportunidad que nos da el jefe comunal. Hay muy pocas personas, con la experiencia política que tiene Infante, que le da cabida a los jóvenes en lugares preponderante e importantes”.

“Esperamos estar a la altura de las circunstancias y seguir trabajando como lo veníamos haciendo, en la Dirección de la Juventud, y sobre todo que somos empleados públicos y estamos para servir a la gente”.

“Queremos ser el nexo entre las instituciones intermedias, ONGs y centros vecinales, con el Intendente Infante, además me recomendó que sea un nexo directo entre las instituciones y el municipio capitalino, me pondré a trabajar fuertemente como primer lineamiento”.

“Agradezco la confianza del Intendente Infante y decir al vecino que las puertas de la oficina estarán abiertas para todos, la idea es que somos funcionarios de puertas abiertas”, concluyó en nuevo funcionario.

El acto contó con la presencia del Secretario de Coordinación de Gabinete CPN Oscar Ledesma; Secretario de Gobierno Humberto Santillán; Subsecretario de Educación Ing. Juan Carlos Lencina; Subsecretario de Desarrollo Comunitario Mauro Kalinski; Subsecretario de Servicios Públicos Enrique Urquiza, Directores y subdirectores.