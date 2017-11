Santiago del Estero: 8° edición de la Feria provincial del libro

El Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suarez, en representación de la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora encabezó la ceremonia de apertura de la octava edición de la Feriaprovincial del Libro que se desarrollará bajo el lema “disfruta el libro”, hasta el 5 de noviembre en las instalaciones del centro de Convenciones y Exposiciones Forum.

En esta oportunidad, estuvieron presentes, la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, la subsecretaria de Cultura, Prof. Cristina Campitelli, el director de Cultura, LIc Juan Leguizamon, los rectores de las universidades de la provincia: Ing. Luis Lucena (UCSE) y Lic. Natividad Nasif (UNSE), escritores e invitados especiales que fueron recibidos por la presidente honoraria del evento, Lidia Grana de Manfredi.

Tras el arribo de las autoridades sde realizó el corte de cintas con lo que quedo oficialmente inaugurada la Octava Feria provincial del Libro y posteriormente la comitiva se trasladó hasta el lugar en donde se desarrolló el acto formal.

Este año, la exposición recordará el Bicentenario del Cruce de los Andes, epopeya sanmartiniana que será uno de los ejes motivacionales en lo que respecta a su estética y contenidos. La Dra. Fabiana Mastrángelo, una de las referentes nacionales en lo que respecta al estudio e investigación sobre la vida y obra del Gral. José de San Martín, realizará diversas actividades, entre las que se encuentran una charla sobre “Semblanzas de San Martín - Su misión americana” y otras destinadas a docentes. Acompañarán a Mastrángelo, dos representantes del Regimiento de Granaderos a Caballo, que darán a conocer la historia del mismo y detalles del uniforme.

En el acto, Lidia Grana de Manfredi manifestó: “a partir de hoy y durante cuatro días, los espacios o salones y los distintos espacios de este centro de convenciones ofrecerán a los amantes de los libros y a todos aquellos que se acerquen a gozar de las diversas actividades de la octava feria provincial del libro, una energía especial, cargada de sueños, pensamientos, proyectos y concreciones, las que permitirán apreciar la cultura que nos caracteriza como santiagueños y como argentinos”.

“Bajo el lema disfruta el libro, los textos nos convocan para ofrecernos una alquimia especial, para hacernos conocer las ideas o los sentimientos del escritor, advirtiéndonos que en esas páginas encontraremos, creatividad, emociones, maneras de pensar diversas y hasta misterios volvamos en un universo de expresiones. Esta feria aspira a realizar un viaje a paisajes totalmente desconocidos”, sostuvo.

Además, Grana de Manfredi destacó: “El gobierno provincial pretende además de ofrecer a los visitantes una diversidad de libros, entregar una serie de actividades prolijamente organizadas, seleccionadas criteriosamente a fin de que ellas, algunas particulares y otras especificas puedan desarrollarse exitosamente dentro del área de la 8 feria provincial del libro”.

Por su parte, el Dr. Albero Tasso que participó de la edición de la Revisa Estimulo y Defensa, asintió: “gracias por la oportunidad de celebrar la edición de esta revista Estimulo y Defensa que me gustaría poner en la serie de toda una labor de recuperación de material histórico de nuestro pasado que viene realizando el gobierno provincial de manera sostenida desde hace 13 años que nos ha permitido volver a ver en papel documentos de nuestra historia, por ejemplo las actas capitulares, algunas de las revistas históricas del siglo XX, La Brasa y Dimensión”

A su turno, Elías Suárez, expresó: “en primer lugar quiero agradecer fundamentalmente a todos quienes están aquí, a los escritores, a los comunicadores sociales, a quienes van a llevar a cabo las distintas propuestas en esta octava edición de la feria provincial del libro fundamentalmente a los maestros que han colaborado para que esta feria se pueda llevar adelante y en fin a todo el pueblo de la provincia por seguir acompañándonos en esta propuesta.Es un honor y una gran responsabilidad poder dejar inaugurada esta feria en nombre de la gobernadora, Claudia de Zamora, que sin duda no es una fecha más en la agenda cultural de la provincia. En este sentido, es importante destacar sobre algunas reflexiones que me surgen a raíz de este logro y de las palabras de la presidente honoraria. Creo que es importante definir el carácter de esta muestra, de esta feria y que sin duda es abierta, participativa, diversa y democrática. Creo que en ella se expresa todo el esfuerzo y el trabajo y lo que se produce en materia literario a lo largo de nuestra provincia durante todo este año y año anteriores y todo el trabajo de recuperación que se lleva adelante como esfuerzo para poder poner en valor esos escritos que muchas veces nos han servido de guías a la largo de nuestro tiempo”, afirmó el Jefe de Gabinete.

Por otra parte, señaló: “Es importante destacar que durante estas cuatro jornadas que comprende la feria provincia del libro vamos a encontrar en los pasillos de esta feria, en los distintos eventos, diversas charlas, propuestas, también vamos a encontrar espacios para los niños y los jóvenes para que puedan también disponer del material adaptado a su edad y de esa manera poder seguir creciendo siempre junto a un libro y la oportunidad de aprender aúnmás. Espacios como este nos dan la posibilidad de reflexionar, de discutir, de debatir y también de interpelarnos sobre el rumbo que llevamos y el rumbo que debemos tomar como sociedad”.

En el final, el jefe de Gabinete expresó: “Esta octava edición de la feria provincial del libro es una muestra más del sostenimiento de una política de estado en materia cultural que lo hacemos junto a la gente, a los escritores, a las diversas instituciones que forman parte de nuestra cultura, junto a los grupos literarios y que desde luego, no solamente nos compromete a seguir trabajando en este sentido sino también a redoblar los esfuerzos para que cada vez la feria provincial del libro sea más abierta, más participativa, más diversa y más democrática”.

En la parte final de la ceremonia se homenajearon a personalidades destacas de la cultura, a las señoras Stella Maris Bernasconi, Ilda Juárez de Paz, Gilda Roldán de Santucho y los Sres. Hugo Martínez Moreno, Dante Cayetano Fiorentino, José Scrimini y Orestes Pereyra.